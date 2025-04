El Sevilla exhibe pegada para poner casi los dos pies en octavos

Amador Gómez Madrid Jueves, 16 de febrero 2023, 01:36 | Actualizado 23:12h. Comenta Compartir

El Sevilla inicia este jueves en el Ramón Sánchez Pizjuán el que puede ser, quién sabe, el camino hacia su séptima Europa League. El conjunto que dirige Jorge Sampaoli se mide al PSV Eindhoven con el doble objetivo de conseguir ventaja en la eliminatoria y darse una alegría que le permita salir de la crisis deportiva que atraviesa el equipo desde que comenzara la temporada en aquel lejano mes de agosto.

Y es que la eliminatoria ante los neerlandeses puede ser para el Sevilla un paréntesis en un camino plagado de sobresaltos. Los de Nervión llegan a su competición duodécimos en Liga, pero con la sensación de que lo peor ya ha pasado.

Ha sumado nueve de los últimos doce puntos después de imponerse a Cádiz, Elche y Mallorca, y ahora mira con otros ojos una competición con la que tiene un 'feeling' especial y que este año, más que nunca, es el clavo ardiendo al que agarrarse para salvar la temporada. Para dar ese primer paso, Sampaoli no podrá contar con los lesionados Tecatito Corona, Marcao, Papu Gómez y Rekik, y tampoco lo hará con Pape Gueye, futbolista llegado a última hora que no está inscrito en la competición.

Enfrente estará un rival que de la mano de Ruud Van Nistelrooy ha empezado a encontrar buenas sensaciones. Suma cuatro partidos sin conocer la derrota entre todas las competiciones y ya está solo a cuatro puntos del Feyenoord, líder de la Eredivisie. Además, viene de hacerle un set al Groningen y aterrizará en el Ramón Sánchez Pizjuán con un gran poderío ofensivo y con Luuk de Jong, ex del Sevilla, como gran amenaza en la punta de ataque.

Alineaciones probables Sevilla: Bono, Montiel, Nianzou, Badé, Gudelj, Acuña, Fernando, Jordán, Lamela, Bryan Gil y En-Nesyri.

PSV: Benítez, Teze, Obispo, Branthwaite, Van Aanholt, Sangaré, Veerman, Simons, Bakayoko, Thorgan Hazard y De Jong.

Árbitro: Radu Petrescu (Rumanía).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

TV: Gol.

El Sevilla exhibió pegada ante el PSV para poner casi los dos pies en los octavos de final de la Europa League, la competición preferida del equipo hispalense. Tras su tempranera eliminación en la Champions, el rey del segundo torneo continental fue de menos a más en un duelo marcado por el oficio, el buen juego de los hispalenses y su contundencia en ataque, saldado con una goleada que sirve al equipo de Jorge Sampaoli para continuar con su racha ganadora y reforzar su autoestima tras pasarlo tan mal esta temporada.

Se transforma el Sevilla en la Europa League que ya ha conquistado en seis ocasiones y el inoperante PSV sirvió a los andaluces de bálsamo en el Pizjuán, necesitado de una gran alegría para mantener intactas todas sus opciones en el continente, aunque su objetivo esté en la Liga para seguir alejándose del descenso. En esta ocasión, su eficacia ofensiva resultó demoledora, ya que los tres primeros remates a portería del equipo hispalense acabaron en gol. Entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo el Sevilla desarboló al PSV, que prometía mucho y se fue desinflando ante el dominio y empuje local y la puntería del conjunto andaluz.

Sevilla Bono, Jesús Navas, Nianzou, Badé (Fernando, min. 16), Gudelj, Acuña (Montiel, min. 70), Jordán, Rakitic, Óliver Torres (Lamela, min. 70), Bryan Gil (Ocampos, min. 46) y En-Nesyri (Suso, min. 62). 3 - 0 PSV Eindhoven Walter Benítez, Teze, Ramalho (Armando Obispo, min. 90), Branthwaite, Van Aaholt (Mauro Júnior, min. 75), Til (Thorgan Hazard, min. 62), Sangaré, Veerman, Saibari (Mwene, min. 90), Luuk de Jong (Fábio Silva, min. 62) y Xavi Simons. Goles: 1-0, min. 45+2, En-Nesyri. 2-0: min. 49, Ocampos. 3-0: min. 55, Gudelj.

Árbitro: Radu Petrescu (Rumanía). Tarjetas amarillas a Gudelj y Lamela.

Incidencias: Partido de ida de dieciseisavos de final de la Europa League, disputado en el Sánchez Pizjuán.

Una conexión letal entre Jesús Navas y Youssef En-Nesyri en el tiempo añadido de la primera parte fue la que adelantó al Sevilla, que tras unos minutos de buen fútbol encontró la tranquilidad necesaria con el gol del delantero marroquí y se sobrepuso con éxito a la lesión de Loic Badé. No solo no acusó el Sevilla la marcha del central francés, sino que mejoró con Fernando en el campo y tras el descanso destrozó al equipo neerlandés dirigido por Rudd van Nilsterooy. El golazo de Lucas Ocampos, que acababa de salir al césped, dejó aturdido al PSV y, solo seis minutos después, quien puso la puntilla fue Gudelj, que al igual que Lamela no podrán jugar el próximo jueves en Eindhoven al ser amonestados.

A partir de unos primeros 20 minutos en los que el PSV amagó, sobre todo con su juego aéreo y con Xavi Simons por la banda izquierda, pero no pegó, divirtió el Sevilla y lo hicieron también sus aficionados, que comprobaron que el equipo de Sampaoli va a más, relanzado por una fortaleza mental y también de fluidez en el juego culminada con goles. Aunque su comienzo de partido fue espeso, a merced del PSV y con mucho sufrimiento para recuperar el balón, en cuanto el Sevilla decidió mandar fue otro. Encontró el merecido premio cuando se acercaba el descanso y en cuanto vio tocado al PSV hizo sangre, gracias a Ocampos y Gudelj.

Pese a tan amplia ventaja, no se relajó el Sevilla en un segundo tiempo en el que continuó con su sacrificio e intentó golpear aún más a la contra, con el PSV incapaz de generar peligro. Aprovechó Sampaoli para dar descanso a jugadores imprescindibles y tampoco acusó el Sevilla los cambios, aunque los andaluces se libraron de un gol en el minuto 79, cuando el poste repelió el disparo lejano de Veerman. No tuvo mucho más el PSV.