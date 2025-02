Apoteosis del Sevilla ante el United

Daniel Panero Jueves, 20 de abril 2023, 00:48 | Actualizado 23:15h. Comenta Compartir

El Sevilla escribió este jueves en el Sánchez Pizjuán una de las mejores páginas en su idilio particular que mantiene con la Europa League. El conjunto que dirige José Luis Mendilibar trituró al todopoderoso Manchester United en una exhibición de carácter, orgullo y mucho fútbol. Solo así se entiende que un equipo que estaba al borde del descenso en Liga y con un 2-0 en contra en la ida de cuartos en Old Trafford sea capaz de levantarse en cinco minutos y bailar una semana después a uno de los colosos del fútbol europeo. Los goles de En-Nesysi en dos ocasiones y Badé confirman la resurrección del rey de la segunda competición continental y hacen soñar con la séptima corona.

Al Sevilla en la Europa League hay que matarlo y después tomarle el pulso. No lo hizo el Manchester United en la ida y este jueves tuvo que medirse a una de las atmósferas más temidas en el Viejo Continente, la del Sevilla en su competición. El Sánchez Pizjuán hizo borrón y cuenta nueva de la temporada, vistió sus mejores galas, se llenó hasta la bandera, apretó de lo lindo y lideró un arrebato, nunca mejor dicho, que se llevó por delante de inicio a los de Ten Hag.

Lo hizo con una presión asfixiante en campo contrario, con Gudelj y Fernando como anclas y con el peso del número '6' que luce en su manga. Ese planteamiento y los nervios aún presentes de los mancunianos tras el varapalo de la ida hicieron que el primer gol cayera por su propio peso. Fue en el enésimo error de Maguire, que no acertó en un pase en la salida de balón y dejó a En-Nesyri solo ante De Gea, un regalo que el marroquí aprovechó para que estallara una afición que llevaba meses esperando ese momento.

Sevilla Bono, Navas, Badé, Marcao (Suso, min. 29), Acuña (Telles, min. 84), Gudelj, Fernando, Ocampos, Rakitic, Lamela (Bryan Gil, min. 80) y En-Nesyri. 3 - 0 Manchester United De Gea, Wan-Bissaka (Shaw, min. 46), Maguire, Lindelöf, Dalot, Eriksen (Elanga, min. 86), Casemiro, Sabitzer (Fred, min. 68), Antony, Martial (Weghorst, min. 54) y Sancho (Rashford, min. 46). Goles: 1-0: min 8, En-Nesyri. 2-0: min 47, Badé. 3-0: min 81, En-Nesyri.

Árbitro: Artur Soares (Portugal). Amonestó a Casemiro, Antony, Bono y Shaw.

Incidencias: Partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League, disputado en el Sánchez Pizjuán ante 41.974 espectadores.

Solo habían pasado ocho minutos, pero Mendilibar ya tenía el botín que había salido a buscar. Su equipo y los casi 42.000 allí presentes ya se creían capaces de todo y con esa mentalidad jugaron una primera mitad en la que el United no logró estar cómodo en ningún momento. Los de Ten Hag, que contaban con las bajas de jugadores como Bruno Fernandes, Lisandro Martínez o Varane, no encontraron la manera de hacerse con los mandos del choque y se pudieron llevar un golpe aún mayor antes del descanso si el VAR no hubiera anulado un gol de Ocampos por un fuera de juego milimétrico de Acuña en el inicio de la jugada o si Rakitic o Lamela hubieran estado más finos en los metros finales.

Tras la reanudación, el campo seguía cuesta abajo contra la portería de De Gea. Ni siquiera los cambios de Ten Hag, que dio entrada a Rashford y Shaw, pudieron cambiar la inercia de un choque que conducía inexorablemente hacia el segundo gol, algo que iba a llegar en un abrir y cerrar de ojos. Fue en un saque de esquina botado por Rakitic que encontró en semifallo el hombro de Badé. El central galo remató como pudo y el balón dibujó una parábola imprevisible para De Gea, incapaz de entender cómo puede cambiar tanto un equipo en apenas 60 minutos de juego, el tiempo que transcurrió desde la debacle en Old Trafford a uno de los milagros más grandes del Sevilla en su Europa League.

Y es que el Sevilla este jueves fue un equipo campeón y lo fue mordiendo arriba durante muchos minutos y sabiendo administrar esfuerzos cuando ya flaquearon las fuerzas. Ese paso atrás para coger aire llegó con el 2-0 y fue demoledor para un United falto de ideas. Los de Ten Hag se fueron a por el tanto que recortara distancias y se encontraron con un error garrafal de De Gea en un balón largo de los hispalenses. El meta español continuó con el afán autodestructivo de su equipo con un despeje en falso que En-Nesyri aprovechó para hacer el tercero y sellar una eliminatoria apoteósica para el Sevilla, un enfrentamiento que demuestra que el himno no falla. Es un equipo que nunca se rinde, y menos en la Europa League.