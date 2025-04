Dos 'cocos' para Betis y Real Sociedad: Manchester United y Roma, rivales en octavos

Isaac Asenjo Madrid Viernes, 24 de febrero 2023, 17:09 Comenta Compartir

El Manchester United, verdugo del Barça en la eliminatoria del play-off, la Roma de Jose Mourinho y el Fenerbahçe turco serán los respectivos rivales de Betis, Real Sociedad y Sevilla en los octavos de final de la Europa League.

Al Betis le tocó al rival que nadie quería, el Manchester United, y jugará primero en Old Trafford por su condición de cabeza de serie en el sorteo celebrado en Nyon (Suiza). Los de Manuel Pellegrini esperan que las tierras inglesas se conviertan en su particular 'Teatro de los sueños' pero se verán las caras ante uno de los equipos más en forma de Europa. Los de Ten Hag tienen a Marcus Rashford con la mejor forma de su vida y la confianza fluyendo por todo el equipo. Los ingleses no solo son favoritos para pasar la eliminatoria sino también para el título de campeón. Eso sí, ya saben lo que es perder contra los andaluces: lo hicieron en el parón mundialista -sin internacionales en ambos bandos- al jugar un amistoso en Sevilla que se se saldó con un decisivo tanto de Nabil Fekir.

El sorteo podía deparar grandes enfrentamientos y no ha defraudado. La Real Sociedad, como le ocurría al equipo del Villamarín, estaba exenta de la fase de dieciseisavos y pese a estar en el primer bombo, le ha tocado otro de los grandes de la competición. Los donostiarras tendrán que vérsela en una eliminatoria atractiva con la Roma de José Mourinho. Los italianos vienen de eliminar al Salzburgo tras remontar la eliminatoria en la capital italiana y son un equipo que han ido de menos a más durante una temporada en la que marchan terceros en la Serie A, aunque bastante alejados del líder, el Nápoles. El equipo transalpino tiene en el campeón del mundo con Argentina Paulo Dybala a su mejor hombre, pero tambiñen figuras importantes como Belotti, Wijnaldum o El Shaarawy. Además cuenta con un exrealista, el central Diego Llorente, que no parte como titular en los 'giallorossi'. Los de Imanol Alguacil nunca se han medido en competición europea a la Roma, vigente campeón de la Conference League y que confía en su coliseo particular para la eliminatoria.

Aunque ya no valen doble los goles en caso de empate, por lo que lo de jugar fuera o dentro la primera eliminatoria ha perdido cierto peso, la buena noticia para Betis y Real Sociedad es que al ser cabeza de serie, ambos disputarán la vuelta en casa. Los partidos de ida están programados para el 9 de marzo y los de vuelta una semana después, el 16 de marzo.

Algo mejor le ha salido el sorteo al Sevilla, que no partía como cabeza de serie y que estaba encuadradado en el bombo dos tras eliminar con algo de sufrimiento al PSV, y que las bolas de Nyon le han emparejado con el Fenerbahçe de Turquía, un rival acostumbrado a competir en el viejo continente. Sentimiento de revancha en el equipo de Nervión, que se midió en la campaña 2007-08 al equipo turco en Liga de Campeones y fue eliminado. Los turcos son uno de los equipos más goleadores de Europa (52 tantos en 21 partidos) y cuenta con los delanteros belga Michy Batshuayi y el ecuatoriano Enner Valencia como grandes estrellas y están invictos en esta competición fetiche para el cuadro sevillista, que ha ganado el trofeo en seis ocasiones. El hándicap para el equipo turco está la inactividad que ha causado el terremoto en Turquía y Siria, que ha parado la competición en el país otomano, aunque este fin de semana se retoma.

Cabe recordar que todavía en esta fase del torneo no era posible que quedarán emparejados clubes pertenecientes a la misma federación.

Entre otros duelos destacados, y con presencia española, al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso le ha tocado jugar ante el Ferencváros húngaro, mientras que un bonito duelo en esta competición será el que enfrente al Sporting de Portugal y al Arsenal de Mikel Arteta, actual líder de la Premier. La final de la Liga Europa se disputará el 31 de mayo en Budapest, la capital de Hungría.

El Villarreal, ante el Anderlecht en la Conference

El Anderlecht será el rival del Villarreal en los octavos de final de la Conference League. La ida se jugará el próximo 9 de marzo en tierras belgas, mientras que la vuelta está fijada para el 16 del mismo mes en el Estadio de la Cerámica. Se trata de un histórico del fútbol europeo (cuenta en sus vitrinas con una Copa de la UEFA, dos Recopas de Europa y dos Supercopas), aunque en estos momentos vive momentos deportivos más flojos (no gana la liga desde 2017 y actualmente está incluso fuera de los puestos que permiten disputar competición europea). El conjunto español es favorito para pasar a los cuartos de final.

Emparejamientos de octavos de final

Union Berlín - Union Saint-Gilloise

SEVILLA - Fenerbahçe

Juventus - Friburgo

Bayer Leverkusen - Ferencvaros

Sporting de Portugal - Arsenal

Manchester United - BETIS

Roma - REAL SOCIEDAD

Shakhtar Donetsk - Feyenoord