Paredes rescata un punto para el Athletic en su vuelta a Europa

Un gol de Paredes en la recta final del partido sirvió para que el Athletic arañase este jueves un merecido punto en su visita al Olímpico de Roma. Pese al buen inicio del cuadro visitante, al que ni mucho menos le pesó el escenario, se había adelantado la Roma con un tanto en la primera mitad de Dovbyk, Pichichi de la última Liga que mantiene intacta la pólvora en Italia tras ser vendido en verano por el Girona a cambio de 30,5 millones de euros más variables. Pero el cuadro de Ernesto Valverde demostró la enorme personalidad que le caracteriza, montó el zafarrancho de combate en la segunda parte y acabó sacando un valioso botín de su desplazamiento a la Ciudad Eterna que le permite empezar con buen pie su pretendido trayecto hacia la final de la Europa League que se celebrará el 21 de mayo en San Mamés

Seis años y medio llevaba el Athletic sin disputar un partido en competición europea y Valverde escogió un once plenamente reconocible para tan señalada cita. Reservó de inicio a un tocado Nico Williams asignándole a Djaló la banda izquierda del frente ofensivo en detrimento de Berenguer, situó a Unai Gómez como enganche en lugar del ausente Sancet y se decantó por Gorosabel para el lateral derecho, quizás la nota más reseñable en la alineación del Txingurri. Enfrente aparecía una Roma españolizada con la presencia de Hermoso y Angeliño y en la que la voz cantante arriba debía llevarla Dybala, con Dovbyk como acompañante.

Llegaban ambas escuadras con rachas contrapuestas. La Roma, convulsionada por el despido de una leyenda como Daniele de Rossi, rompió ante Udinese una serie de cuatro encuentros sin ganar, mientras que el Athletic concurría tras encadenar tres triunfos seguidos en Liga que han disparado la ilusión de una parroquia que sueña con oficiar de anfitriona en la final del 21 de mayo. Pero el fútbol no entiende muchas veces de dinámicas, como volvió a ponerse de manifiesto en el Olímpico de Roma.

Roma Svilar, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Zeki Çelik (Saud, min. 71), Koné (Paredes, min. 81), Cristante, Baldanzi (Pisilli, min. 63), Angeliño, Dybala (Soulè, min. 46) y Dovbyk (Shomurodov, min. 81). 1 - 1 Athletic Agirrezabala, Gorosabel (De Marcos, min. 69), Vivian (Unai Núñez, min. 80), Paredes, Yuri, Prados (Ander Herrera, min. 60), Galarreta, Iñaki Williams, Unai Gómez (Berenguer, min. 69), Djaló (Nico Williams, min. 60) y Guruzeta. Goles: 1-0: min. 32, Dovbyk. 1-1: min. 85, Paredes.

Árbitro: Georgi Kabalov (Bulgaria). Amonestó a Koné, Gorosabel, Yuri, Baldanzi, De Marcos y Nico Williams.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Europa, disputado en el Olímpico de Roma.

Salió con coraje el Athletic, que presionaba con hasta seis futbolistas en campo contrario y obligaba a la Roma a buscar el juego en largo. Sufrieron de inicio en este escenario los 'giallorossi', que dispusieron sin embargo de una gran oportunidad para castigar a los leones en un mano a mano de Dovbyk con Agirrezabala, soberbiamente resuelto por el cancerbero vasco. Había amenazado para entonces Iñaki Williams con un remate que se marchó alto y mediante un cabezazo de Paredes que tampoco encontró portería.

Pero la Roma fue ganando enteros con el paso de los minutos, filtrando balones con mucho peligro y obligando a recular al Athletic. Se arremangó el cuadro vizcaíno, que no pudo contener sin embargo el paso al frente de la Loba y vio cómo Dovbyk adelantaba a los locales rematando de cabeza un centro de Angeliño, después de que Dybala rompiese líneas superando a Galarreta. Acusaron el golpe los visitantes, que gozaron aun así de una buena ocasión para empatar a balón cuando el primer tiempo agonizaba, sin que el remate de Djaló alcanzase el objetivo.

Asedio exitoso

No regresó de vestuarios Dybala y el Athletic aprovechó que no estaba la Joya para tomar el mando, aunque un resbalón de Paredes pudo costarle caro si Agirrezabala no llega a abortar con contundencia un violento golpeo de Soulè. Agitó a su escuadra Valverde recurriendo primero al desborde de Nico Williams y a la experiencia de Ander Herrera, y alistando posteriormente a Berenguer y De Marcos en busca de piernas frescas, lo que propició que el Athletic embotellase a la Roma y le forzase a plegar velas.

Dispuso de un buen remate Iñaki Williams en ese contexto, pero el extremo se venció en el golpeo y la pelota que buscaba la escuadra salió por encima del travesaño. Con la Roma encerrada en su área, intensificó su asedio el Athletic, que alcanzó al fin la meta que persiguió con tanto ahínco gracias a un gol de cabeza de Paredes que premió el esfuerzo de los leones en un choque en el que solo sobraron las bengalas.