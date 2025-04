Pesadilla del Betis en el Teatro de los Sueños

Daniel Panero Jueves, 9 de marzo 2023, 07:27 | Actualizado 23:16h. Comenta Compartir

El Betis necesitará un milagro en el Villamarín para estar en los cuartos de final de la Europa League. El conjunto que dirige Manuel Pellegrini fue goleado en Old Trafford en un partido en el que los verdiblancos cuajaron una gran primera mitad, pero en el que pagaron caro sus errores individuales. Los tantos de Rashford, Antony, Bruno Fernandes y Weghorst dejaron en nada el de Ayoze Pérez y ponen a los verdiblancos con pie y medio fuera de la competición.

«Jugamos contra un equipo importante, pero vamos a salir a buscar el partido desde el primer minuto«, dijo Pellegrini en la rueda de prensa previa, y de eso precisamente pecaron los suyos. El Betis salió en Old Trafford a pecho descubierto, con un equipo plagado de jugones en el que destacaba Joaquín y en el que también estaban Luiz Henrique, Juanmi o Ayoze. Todo ese arsenal se tradujo en un equipo que presionó en campo contrario y entró a las primeras de cambio en un intercambio de golpes en el que tenía las de perder.

Avisó Weghorst con un gol en fuera de juego tras un centro lateral y fue Rashford el que castigó la osadía de los verdiblancos. El 10 del United, lanzado desde el Mundial, solo necesitó un fallo en el despeje de Luiz Felipe para recoger el cuero y sacarse un obús imparable para Claudio Bravo, que apenas tardó seis minutos en recoger el balón del fondo de las mallas.

Manchester United De Gea, Dalot (Wan-Bissaka, min. 46), Varane, Lisandro Martínez, Shaw (Malacia, min. 65), Casemiro, Fred (McTominay, min. 82), Antony (Pellistri, min. 82), Bruno Fernandes, Weghorst y Rashford (Sancho, min. 65). 4 - 1 Betis Bravo, Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Abner Vinicius, William Carvalho, Guido Rodríguez (Guardado, min. 66), Luis Henrique (Ruibal, min. 60), Joaquín (Canales, min. 59), Juamni (Willian José, min. 81) y Ayoze Pérez (Borja Iglesias, min. 67). Goles: 1-0: min. 6, Rashford. 1-1: min. 32, Ayoze. 2-1: min. 52, Antony. 3-1: min. 58, Bruno Fernandes. 4-1: min. 82, Weghorst.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Amonestó a Weghorst y Bruno Fernandes.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Europa League, disputado en Old Trafford ante 74.000 espectadores.

El escenario en ese momento era el peor imaginable para el Betis. El United había preparado una encerrona con la que amilanar a los de Pellegrini, reconciliarse con su afición rápidamente tras el 7-0 del Liverpool y de paso cambiarle el paso a los verdiblancos. El gol sirvió para los dos primeros casos, pero no para el tercero. William Carvalho, Guido Rodríguez y compañía calmaron las aguas y surfearon la ola bajando la pelota al piso. Pese a ello, dos pérdidas de balón pudieron acabar en gol si Weghorst hubiera sido Van Nistelrooy, Cantona o Rooney, delanteros de otra época para los 'red devils'.

El neerlandés no acertó y dio alas a un Betis que ya se animaba a pisar en campo contrario y a mirar de tú a tú a los de Ten Hag. Fue ahí cuando Juanmi recogió un balón en la frontal del área y habilitó a Ayoze, que más habituado a jugar en las Islas británicas, abrió la veda para volver a soñar. El ex del Newcastle y el Leicester disparó un latigazo cruzado y puso la igualada antes de un paso por vestuarios al que el Betis pudo llegar incluso en ventaja si el palo no hubiera evitado el segundo tras un fallo en la salida de De Gea.

Tras la reanudación el Betis tuvo una falsa sensación de control del choque. Los de Pellegrini lograron que el United estuviera impreciso en la salida de balón e incluso pudieron instalarse en campo contrario, pero todo se vino abajo con dos errores imperdonables en un escenario como Old Trafford. En el primer fallo, una pérdida de balón de Luiz Henrique, Antony entró como una exhalación por la banda diestra y puso su clásica rosca a la escuadra ante la que nada pudo hacer Bravo, mientras que en el segundo, Bruno Fernandes apareció libre de marca en un saque de esquina para cabecear a placer el tercer tanto e infligir un castigo excesivo al Betis, que en un abrir y cerrar de ojos se encontraba dos goles por debajo en el marcador y con el campo volcado contra su portería.

Pellegrini trató de paliar ese nuevo contratiempo a través del balón. El técnico chileno dio entrada a Ruibal, Borja Iglesias, Guardado y Canales, jugadores, los dos últimos, que salieron con la idea de dormir el partido, pero que no lo lograron. El Betis mejoró en la circulación pero de nuevo las pérdidas de balón hicieron que el United pusiera en jaque la portería de Bravo. Antony, una pesadilla durante toda la noche, perdonó ante el meta chileno tras un resbalón de Carvalho y Weghorst, después de un rechace en el área pequeña, hizo el cuarto para cerrar la goleada y condenar a los verdiblancos a una hazaña en el Villamarín para continuar en Europa.