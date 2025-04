El Barça vuelve a las andadas en Europa

DANIEL PANERO MADRID Jueves, 23 de febrero 2023, 07:25 | Actualizado 23:35h. Comenta Compartir

Ser o no ser, esa es la cuestión para el Barcelona este jueves en Old Trafford. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Manchester United en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League, un partido que puede servir para volver a creer en hacer algo importante en el Viejo Continente o para revivir antiguas pesadillas y decir adiós a otra competición a las primeras de cambio. No hay red para los culés después del 2-2 de la ida en el Camp Nou. Tienen que ganar en un escenario digno de un encuentro de Liga de Campeones.

El Barça aterrizará en Old Trafford en la cresta de la ola. Los de Xavi se impusieron el domingo al Cádiz sin demasiados apuros en un partido en el que demostraron que siguen en plena dinámica ganadora y en el que tuvieron incluso tiempo para guardar efectivos de cara al duelo ante el United. El conjunto de Erik Ten Hag es el único que se le ha resistido en lo que va de año a un Barça que en la ida fue de menos a más y que terminó cercando la portería de David De Gea. El 2-2 final supo a poco a un vestuario que busca volver a dar un golpe encima de la mesa en Europa y que se siente preparado para lo que viene de aquí en adelante.

Y es que lo que le viene al Barça es nada más y nada menos que Old Trafford, un estadio capaz de engullir a muchos equipos y el feudo ideal para decir 'hemos vuelto'. Eso es lo que pretenden hacer los culés en un encuentro en el Xavi tendrá que hacer encaje de bolillos si quiere mantener la estructura de los últimos compromisos. El 4-4-2 podría cambiar de reparto ante las ausencias de Pedri, por lesión, y de Gavi, por sanción. Sí estarán Sergio Busquets, ya recuperado de sus problemas físicos, y Frenkie de Jong, único jugador de ese rombo cuya presencia era indiscutible. Los otros dos puestos los podrían ocupar Franck Kessié y Sergi Roberto, futbolista este último al que Xavi ya probó en la medular el pasado fin de semana. En el resto del once no se esperan sorpresas. Regresa Araujo tras su sanción liguera y Raphinha, que descansó frente al Cádiz, apunta a ser el acompañante en ataque de Lewandowski.

El United prepara una encerrona

El Barça se tendrá que medir al Manchester United y a toda la atmósfera que rodea el partido. Este miércoles se colgó el cartel de 'sold out' en Old Trafford para un choque clave para el primer año de la era Ten Hag. El técnico neerlandés ha enderezado el rumbo en la Premier League, sigue vivito y coleando en todas las competiciones y sabe de la dificultad de ganar a un conjunto de la envergadura del Barcelona. «Tenemos que hacer el mejor partido de la temporada», admitió el ex del Ajax.

Para ello, Ten Hag tendrá que sobreponerse a las ausencias seguras por lesión de Eriksen, Van de Beek y Martial, y a las probables por idéntico motivo de Maguire y Antony, dos jugadores que están entre algodones y que apurarán sus opciones hasta última hora. Estas ausencias condicionarán un once en el que Ten Hag repetirá el planteamiento ofensivo de la ida y en el que de nuevo Rashford será la gran amenaza para los de Xavi.

El Barça sufrió un nuevo varapalo continental en Old Trafford. El conjunto que dirige Xavi se despidió de la Europa League después de caer ante el Manchester United por 2-1 en un partido en el que no estuvo cómodo durante todo el choque y en el que sufrió una remontada tras el descanso. El gol de Lewandowski de penalti en la primera mitad fue insuficiente y quedó en nada después de que Fred y Antony certificaran una nueva debacle de un equipo que tendrá que esperar para resurgir en Europa.

Un auténtico infierno. Eso es lo que se encontró el Barça nada más salir a la casa de los 'red devils'. Old Trafford se llenó hasta la bandera y generó la atmósfera ideal para el plan que tenía dibujado en su pizarra Eric ten Hag. El técnico neerlandés quiso asfixiar desde el inicio a los culés en campo contrario y a eso se tuvo que adaptar un equipo, el de Xavi, que debía lidiar con las ausencias de Pedri y Gavi para salir con fluidez desde atrás. El técnico catalán, pese a ello, no cambió el plan y dio la alternativa en la parcela ancha a Kessié y Sergi Roberto, dos jugadores con los que mantener esa idea y ganar la batalla a Casemiro y Fred. Desde ahí comenzaron los culés a nivelar un choque que empezó trepidante y con la amenaza constante que suponía cualquier pérdida de balón.

Y es que eso fue precisamente lo que despertó a un Barça que a las primeras de cambio se encontró con un susto de esos que provocan con sudores fríos. Bruno Fernandes se plantó solo ante Ter Stegen tras una pérdida de balón y el meta germano salvó los muebles y evitó que saltaran todas las alarmas. Fue el momento clave en una primera mitad que cambió en cuanto los culés lograron saltar esa línea de presión. Busquets y De Jong calmaron las aguas, bajaron el balón al piso y lideraron una reacción que concluyó con un penalti inocente de Bruno Fernandes sobre Balde tras un agarrón en el área. Lewandowski no desaprovechó el regalo y dio ventaja a los de Xavi, que tras el tanto supieron guardar la ropa para frenar el empuje local hasta el paso por vestuarios.

Manchester United De Gea, Wan-Bissaka (Dalot, min. 67), Varane, Lisandro Martínez, Shaw, Casemiro, Fred, Jadon Sancho (Garnacho, min. 67), Bruno Fernandes, Rashford (McTominay, min. 88) y Weghorst (Antony, min. 46). 2 - 1 Barcelona Ter Stegen, Koundé, Araujo (Marcos Alonso, min. 82), Christensen, Balde, Busquets, Frenkie de Jong, Kessié, Sergi Roberto (Ferran Torres, min. 70), Raphinha (Ansu Fati, min. 75) y Lewandowski. Goles: 0-1: min. 18, Lewandowski. 1-1: min. 47, Fred. 2-1: min. 73, Antony.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Amonestó a Bruno Fernandes, Kessié, Lewandowski, Busquets, Garnacho, Busquets y Casemiro.

Incidencias: Partido de vuelta de dieciseisavos de la Europa League disputado en Old Trafford ante 74.310 espectadores.

Tras la reanudación el partido cambió y lo hizo de la mano de Antony. El extremo brasileño fue el elegido por Erik Ten Hag para revitalizar el choque y lo hizo en un derroche de velocidad, calidad y personalidad. Todo el ataque del United pasó por sus botas en un plan idéntico al de la primera mitad pero con un nuevo actor de excepción. Los ingleses buscaban otro error al que agarrarse y éste se lo ofreció Kessié, incapaz de controlar un balón ante la presión rival. El cuero le cayó en esta ocasión a Fred, que no perdonó ante Ter Stegen para castigar una nueva caraja azulgrana. Fue el inicio de un nuevo partido a cuarenta minutos, una nueva oportunidad para que el Barça tuviera nervios de acero y aprendiera lecciones del pasado, lecciones de otras vidas en Roma, Múnich, Turín o Liverpool, lugares donde los culés en este tipo de partidos se han derrumbado.

Esta vez no fue así. El Barça supo aguantar el arreón del United tras el gol y encontró la vía de escape en Balde, el mejor jugador en ataque de los de Xavi durante toda la noche. El joven lateral estuvo omnipresente y de sus botas surgieron dos ocasiones que pudieron cambiar la suerte de los culés en Old Trafford, pero De Gea desbarató un cabezazo de Koundé y un disparo desde fuera de Kessié. Ahí se empezó a apagar la luz de un Barça que quedó a merced de Antony. El brasileño insistió una y otra vez hasta terminar con las esperanzas europeas de los de Xavi, que terminaron en la lona después de una jugada en la que probó fortuna Garnacho, Fred y por último Antony, que castigó al Barça con un zurdazo definitivo y puso punto y final a otra decepcionante aventura europea culé.