Anoeta dictará sentencia

Todo se decidirá en Anoeta. La Real Sociedad viajó a Alemania con el objetivo de que la eliminatoria volviera viva a Guipúzcoa. Y vaya si lo hizo. Solo un penalti inexistente en el último tramo del partido evitó que los txuri-urdin regresaran con un resultado más favorable de su viaje a Leipzig. Dentro de siete días habrá sentencia.

La Real Sociedad se plantó en Leipzig con su versión más práctica. Imanol optó por jugar con una defensa de cinco con Aritz, Le Normand y Zubeldia en el centro de la zaga. La idea le salió a la perfección Y la Real Sociedad se adelantó en el primer y único disparo que tuvo entre los tres palos en la primera parte.

Le Normand fue el encargado de abrir el marcador tras un rechace después de un centro desde la izquierda de Diego Rico. Su primer gol esta temporada. Al descanso se llegó con empate después de un gol de Nkunku de cabeza.

Leipzig Gulacsi, Klostermann, Simakan, Gvardiol, Adams (Henrichs, min. 45), Angeliño, Laimer (Forsberg, min. 62), Kampl (Hairada, min. 85), Olmo (Poulsen, min. 77), Nkunku (Szoboszlai, min. 77) y André Silva. 2 - 2 Real Sociedad Ryan, Zaldua, Aritz, Le Normand, Zubeldia, Rico (Aihen, min. 60), Merino (Illarramendi, min. 95), Rafinha (Pacheco, min. 77), Portu, Oyarzabal (Ander Martín, min. 95) y Sorloth. Goles: 0-1: min. 8, Le Normand. 1-1: min. 30, Nkunku. 1-2: min. 63, Oyarzabal, de penalti. 2-2: min. 81, Forsberg, de penalti.

Árbitro: Cuneyt Çakir (Turquía). Sin amonestados.

Incidencias: Partido de ida de dieciseisavos de final de la Liga Europa, disputado en el Red Bull Arena.

La segunda parte siguió el mismo patrón que la primera. La Real Sociedad se defendió cerca de su área ante un Leipzig que quiso llevar la manija del partido. Pero de nuevo los de Imanol fueron los que se adelantaron gracias a un gol de Oyarzabal desde los once metros. Y solo una decisión más que polémica del árbitro evitó que la Real no volviese de tierras alemanas con un mejor botín. El delantero del Leipzig se dejó caer dentro del área ante un ligerísimo contanto con Zaldua. Forsberg no falló desde los once metros.