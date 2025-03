Laporta: «El club no es culpable pero sí el máximo responsable»

Laporta acusa a los árbitros de desvituar la Liga y reclama una «objetividad absoluta»

En el plano deportivo, Laporta asumió que el título de Liga ya es casi una utopía tras la derrota del Barça en su feudo ante el Cádiz, aunque insistió en no rendirse mientras las matemáticas indiquen que es posible. Y se quejó de las actuaciones arbitrales, que a su juicio desvirtúan el torneo de la regularidad. El alto dirigente culé no entró en situaciones concretas, pero el barcelonismo se queja por la no expulsión de Camavinga en el reciente Sevilla-Real Madrid, los tres penaltis pitados a favor del Madrid ante el Celta y los tres contra el Barça ante el Levante

«Hay algunas situaciones que se están produciendo y que las deberíamos comentar de vez en cuando y son muy obvias. Hoy no es el día porque estamos hablando de otro tema, pero este también es muy serio por lo que se está produciendo», subrayó Laporta.

«Hay situaciones que desde el Barça no las hemos visto bien, y espero que los responsables del asunto arbitral hagan lo posible para que esto recupere lo que debe ser, una objetividad absoluta, y que no se produzcan situaciones muy obvias que desvirtúan la competición», añadió.