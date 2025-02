Pedri lidera la reacción del Barça en Estambul

DANIEL PANERO MADRID Jueves, 17 de marzo 2022, 00:10 | Actualizado 21:17h. Comenta Compartir

Sin red. Así se juega el Barcelona su futuro en la Europa League este jueves en el Nef Stadyumu. El equipo de Xavi Hernández no pudo pasar del empate a cero en el Camp Nou y, ya sin el valor doble de los goles en campo contrario, se mide al Galatasaray con la obligación de ganar para estar en los cuartos de final de la segunda competición continental. No hay más cuentas para los culés en Turquía a tan solo tres días del clásico en el Santiago Bernabéu: ganar o ganar para estar en el sorteo del viernes.

«Es un cara o cruz. No podemos fallar y hemos de salir con más intensidad que en la ida. La referencia es el día de Osasuna porque eres intenso, tienes circulación rápida de pelota y sales con los cinco sentidos. Estamos igual que en Nápoles», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al choque. El técnico catalán sabe que el margen de error ya no existe para los suyos tras el pinchazo en el Camp Nou y que se la juega en 90 minutos que determinarán la suerte de su equipo en una competición que se antoja fundamental esta temporada.

El Barça llega a la cita, eso sí, inmerso en una dinámica positiva. El equipo de Xavi recobró ante Osasuna las buenas sensaciones que había mostrado a lo largo de los primeros meses de este 2022 y logró una goleada balsámica por 4-0 con la que subir la moral de las tropas antes de viajar a Turquía. Los culés tuvieron ante los rojillos la puntería que faltó en el compromiso de ida ante el Galatasaray y llegan a Estambul con la esperanza de que los Dembélé, Ferran Torres, Aubameyang y compañía sigan con la pólvora puesta a punto.

Para lograr el billete a cuartos, Xavi no podrá contar con Dani Alves, no inscrito en la competición, ni con los lesionados Balde, Ansu Fati, Samuel Umtiti y Sergi Roberto. Son las únicas ausencias de un equipo en el que habrá varias novedades respecto al partido contra Osasuna. Gerard Piqué podría descansar con la vista puesta en el clásico, Sergiño Dest recuperará el carril diestro, Frenkie de Jong volverá a la titularidad y en el tridente de ataque podría entrar Adama Traoré para acompañar a Ferran Torres y Aubameyang.

Con la lección aprendida

El Barça es favorito pero viaja con la lección aprendida del partido de ida y sabe que no será un encuentro sencillo. El estadio Nef Stadyumu, nueva casa del Galatasaray, no es la caldera turca que antiguamente era el Ali Sami Yen, pero sí que es un feudo que aprieta y en el que sus 52.280 localidades rugirán para empujar a los suyos hacia los cuartos de final. El equipo de Doménec Torrent no pasa por su mejor momento, es undécimo en liga, pero en la última semana ha demostrado que tiene mimbres para dar guerra a los de Xavi. El empate en el Camp Nou, en el que exhibieron solidez, y la victoria del fin de semana por 2-1 contra el Besiktas en uno de los derbis de la ciudad han dado alas a un equipo que ya cree que puede derribar a uno de los favoritos al título.

Doménec Torrent podrá contar además con toda la plantilla, a excepción de Arda Turan. El que fuera futbolista de Atlético de Madrid y Barcelona sigue apartado del equipo desde que el Galatasaray destituyera a Fatih Terim a principios de enero y no estará tampoco en el partido de vuelta en el Nef Stadyumu. Será la única ausencia de una escuadra que ya sabe buscarle las cosquillas a los culés. «Tenemos un plan y sabemos cómo queremos jugar contra el Barcelona», reconoció Torrent en la previa al choque.

El Barça sufrió para estar en los cuartos de final de la Europa League. El equipo que dirige Xavi Hernández se impuso al Galatasaray en un partido en el que los culés tuvieron que remontar el tanto inicial de Marcao en la primera parte. En mitad del infierno turco y por detrás en el marcador, Pedri puso el empate con una obra maestra antes del descanso y Aubameyang cerró la eliminatoria en el segundo tiempo. Los azulgranas están a cinco encuentros del título, esperan rival en el sorteo de este viernes y ya piensan el clásico del domingo contra el Real Madrid en el Bernabéu.

Intensidad, decibelios, una afición en pie y presión, mucha presión. Eso es lo que se encontró el Barcelona como tarjeta de presentación del Galatasaray en Estambul. El nuevo Nef Stadyumu no cuenta con el cemento y las butacas del antiguo Ali Sami Yen, pero sí con 52.000 espectadores dispuestos a generar una encerrona para cualquier equipo que ose plantar cara a los suyos. Esa atmósfera, en la que rechinan hasta los dientes, era la ideal para que el equipo de Doménec Torrent saliera con las espadas en alto y así fue. El 'Galata' puso el nervio desde el minuto 1 e hizo dudar a los culés en los instantes iniciales de partido.

Ese clima ya estaba en la cabeza de Xavi y el técnico catalán trazó un plan en el que Busquets, Pedri y Frenkie de Jong debía bajar las revoluciones al choque. Ellos eran la pausa en un equipo que quería masticar el juego y llevar el balón a los costados para que Adama Traoré y Ferran Torres desbordaran y generaran desequilibrio. Esa idea cuadraba con la de un Galatasaray que aprovechaba cualquier resquicio para salir al contragolpe. Así inquietó a Ter Stegen con una llegada a la carrera de Gomis y con un disparo desde la frontal de Babel. Fueron dos acercamientos que dejaron claro a los azulgranas que los locales tenían una predisposición muy diferente a la del Camp Nou. En su campo querían jugar en las dos áreas.

Galatasaray Iñaki Peña, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Bayram, min. 85), Kutlu, Antalyali, Babel (Dervisoglu, min. 74), Cicaldau (Morutan, min. 74), Aktürkoglu y Gomis (Mostafa Mohamed, min. 63). 1 - 2 Barcelona Ter Stegen, Dest (Araujo, min. 56), Piqué (Lenglet, min. 82), Eric García, Jordi Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong (Gavi, min. 68), Ferran Torres, Adama Traoré (Dembélé, min. 46) y Aubameyang (Depay, min. 82). Goles: 1-0: min. 28, Marcao. 1-1: min. 37, Pedri. 1-2: min. 50, Aubameyang.

Árbitro: Daniele Orsato. Amonestó a Busquets, Marcao, Eric García, Van Aanholt, Gavi, Jordi Alba y Bayram.

Incidencias: Partido de vuelta de octavos de final de la Europa League, disputado en el Nef Stadyumu ante 52.280 espectadores.

El empuje turco se pudo ver frenado en seco si Frenkie de Jong hubiera acertado en un mano a mano en el que no concretó frente a la portería de Iñaki Peña. El neerlandés no marcó y a renglón seguido el Galatasaray dio el golpe desde el saque de esquina. Cicaldau puso un centro medido al área y Marcao aprovechó un despiste de Ferran Torres en la marca para lograr de cabeza el primer tanto de la eliminatoria y poner al Barça contra las cuerdas. El gol local sirvió para que el partido entrara en una dinámica nueva. Los de Torrent cedieron metros y eso lo utilizaron los de Xavi para poner cerco a su rival y acumular llegadas hasta que Pedri se sacó de la manga una obra de arte. El canario recibió en el área, detuvo el tiempo y dejó sentados a dos rivales y a un Iñaki Peña desesperado ante la tranquilidad de un futbolista que tiene algo especial y que abrió la lata para los suyos antes del descanso.

Tras la reanudación, Xavi movió ficha con la entrada de Dembélé por Adama Traoré. El concurso del francés sentó bien a un equipo que salió con la quinta marcha metida dispuesto a seguir con el subidón anímico del gol de Pedri. Dicho y hecho. Iñaki Peña salvó dos remates culés a bocajarro, pero poco pudo hacer cuando en el segundo rechace Frenkie de Jong habilitó a Aubameyang para que el gabonés mantuviera su idilio con la Europa League, competición de la que ya es el tercer máximo anotador de la historia. El Barça había logrado dar la vuelta a una situación límite.

La diana de Aubameyang fue el epílogo a la eliminatoria. Doménec Torrent trató de agitar a su equipo con cambios, pero fue incapaz de contrarrestar la inercia de un choque en el que el Barça manejaba el juego a su antojo. Apenas un par de balones a la espalda de Araujo, que ingresó por lesión de Sergiño Dest, fueron capaces de inquietar a un Barcelona que dejó pasar los minutos para sellar el pase a cuartos de final y empezar a pensar en el duelo frente al Real Madrid.