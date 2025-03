El Betis cierra con fiesta una fase de grupos casi inmaculada

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 3 de noviembre 2022, 20:48 | Actualizado 22:54h. Comenta Compartir

Con el billete directo a octavos de la Europa League en el bolsillo, el Betis tenía la opción de tomarse la visita del modesto HJK Helsinki al Benito Villamarín como un engorro innecesario o como una fiesta para seguir enamorando a la parroquia verdiblanca. Fiel a su estilo alegre desde la llegada de Manuel Pellegrini, eligió la segunda vía y dejó meridianamente claro desde el primer minuto que no estaba dispuesto a conceder lo más mínimo al conjunto finlandés pese al matemático primer puesto de grupo.

Con un control total del balón, los brasileños Luiz Henrique y William José avisaron en el inicio. No tuvo ese decoro con el rival Ruibal, dispuesto a aprovechar un partido intrascendente como escaparate personal. Controló el catalán en el borde del área, se deshizo del defensor con un caño y la puso en la escuadra con la derecha para deleite de una afición que comienza a acostumbrarse al caviar.

La capacidad de reacción del HJK brilló por su ausencia. Apenas un disparo sin consecuencias de Lingman y la pelea estéril del atacante Abubakari, un islote en medio del océano. En el bando contrario continuaba la exhibición de Ruibal, omnipresente, casi siempre acertado y de nuevo infalible para llevar a la red un buen centro de Sabaly desde el costado derecho.

Betis Rui Silva, Sabaly (Canales, min. 46), Edgar, Víctor Ruiz, Miranda, Paul (Guardado, min. 77), William Carvalho (Borja Iglesias, min. 46), Luiz Henrique (Fekir, min. 67), Rodri, Ruibal y William José (Dani Pérez, min. 67). 3 - 0 HJK Helsinki Hazard, Browne, Peltola (Toivio, min. 54), Hoskonen, Raitala, Soiri, Boujellab (Yli-Kokko, min. 80), Vaananen (Tanaka, min. 80), Lingman, Hostikka (Olusanya, min. 67) y Abubakari (Radulovic, min. 80). Goles: 1-0: min. 20, Ruibal. 2-0: min. 41, Ruibal. 3-0: min. 93, Fekir.

Árbitro: William Collum (Escocia). Amonestó a Ruibal y Edgar por el Betis.

Incidencias: Partido de la sexta jornada del grupo C de la Europa League disputado en el Benito Villamarín.

Deberes hechos al descanso pero nada de sesteo. Pellegrini dio entrada a Canales y Borja Iglesias para coger ritmo de cara al derbi sevillano del domingo, tan esperado en el Villamarín por la enorme diferencia que hoy separa los momentos del Betis y el Sevilla, y el duelo se convirtió en un rondo infinito andaluz. Solo un remate lejano de Hostikka que desbarató sin problemas Rui Silva alteró la tranquilidad imperante en Heliópolis.

Si no llegó el tercero del Betis antes fue porque no acertaron Luiz Henrique y Canales y porque el Panda Iglesias inició la carrera en fuera de juego antes de definir con maestría. Así, en mitad del carrusel de cambios y con el debut del prometedor canterano Dani Pérez como nota destacada, llegó finalmente el postrero tanto de Fekir, merced a la generosidad de Borja Iglesias para regalar el tanto al francés tras su poderosa carrera. La guinda a un duelo que no pasará a la historia, pero permite al Betis llegar a la antesala del derbi prácticamente en una nube de felicidad generalizada.