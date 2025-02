Tuchel pide al Bayern «convicción y precisión» ante un Madrid «muy flexible»

Óscar Bellot Madrid Martes, 7 de mayo 2024, 20:16 Comenta Compartir

Thomas Tuchel pidió «convicción y precisión» a los futbolistas del Bayern para superar la prueba de fuego del Santiago Bernabéu y certificar el pase a la final de Wembley con un triunfo en el recinto de Chamartín, tras el 2-2 registrado hace una semana en el Allianz Arena. «Va a haber diferentes fases. Ambos equipos tendrán que defender, aguantar, sufrir, mostrar fuerza cuando el rival posea el balón porque ambos equipos son capaces de tenerlo durante mucho tiempo. Es difícil robarle el balón al Real Madrid, pero nosotros vamos a intentar tenerlo. Ambos equipos somos buenos en transiciones rápidas y creo que va a ser un partido muy complejo. Hace falta convicción y precisión», incidió.

«Hemos tenido un día más de preparación que en la ida. Hemos aprovechado ese tiempo, hemos hecho dos sesiones de estrategia y ahora hemos hablado sobre cosas generales. Acabamos de llegar y lo tenemos que disfrutar. Estamos repasando el partido de ida y planificando el de vuelta para saber qué queremos cambiar. Cada uno de pequeño tiene sus sueños y ahora hemos llegado a este momento. Queremos dar este paso hacia Wembley», explicó Tuchel poco después de que el Bayern aterrizara en la capital española para afrontar un duelo que se presume volcánico entre dos gigantes del fútbol europeo con numerosas cuentas pendientes.

Tuchel mostró respeto por el mito del Real Madrid y expresó su asombro por el Santiago Bernabéu, pero puso en valor también a su equipo. «Es uno de los estadios más complicados para ganar, pero no es imposible. Jugamos mejor en la ida pero no ganamos. El Real Madrid tiene ventaja al jugar en casa. Recuerdo cuando aún no existía internet, hojeaba los libros sobre el campeonato del mundo y siempre aparecía Emilio Butragueño. Al volver a este estadio siempre me viene a la memoria esa imagen. El Madrid es uno de los clubes más importantes del mundo, pero nosotros también. Es un regalo, pero también una obligación. No jugamos una semifinal para disfrutarla sino para dar el siguiente paso que es llegar a la final», indicó en una comparecencia en la que confirmó que De Ligt y Dier están en prefectas condiciones para formar en el eje de la retaguardia del Bayern. «Jugaron juntos en cuartos y eliminamos al Arsenal. Se merecen seguir jugando. Tenemos luz verde y mañana vamos a mantenerlo así», adelantó.

La calidad de Kroos y de Vinicius

Alabó a Toni Kroos, determinante en el Allianz al entregar la formidable asistencia que permitió abrir el marcador a Vinicius. «Toni es un jugador clave desde hace años. No tiene problemas para aguantar la presión y llevar la camiseta de este club a un altísimo nivel. Ha cosechado muchos éxitos en la Liga y la Champions y tiene una trayectoria impresionante. Domina el juego a su manera, marca el ritmo y lleva las riendas del juego del Madrid. Mañana le podemos hacer la vida un poco difícil y frenarle. Pero no jugamos solo contra Kroos, sino contra todo el Madrid, que funciona muy bien, con un juego muy flexible«, señaló sobre su compatriota.

Aludió también a Vinicius, un futbolista prácticamente imparable. «Hay muchos equipos que lo han intentado y no siempre es posible. A veces hay que aceptar la calidad de un jugador. ¿Se puede hacer mejor que en el primer partido?, pues sí y lo vamos a intentar. Pero sin duda puede hacer daño a cualquier equipo del mundo. Aun así, sigue siendo posible pasar la eliminatoria», aseveró en una rueda de prensa en la que comentó también la situación de Bryan Zaragoza, ex del Granada que apenas ha tenido minutos desde que aterrizó en el Bayern.

«Ha sido un paso muy grande para Bryan Zaragoza, con todo el respeto al equipo en el que jugaba. Estaba peleando con mi director deportivo para que viniera y luego empezamos a no tener muy buenos resultados. No habla el idioma, todos los fichajes llevan su tiempo, pero estamos contentos con él», atajó sobre el internacional español.