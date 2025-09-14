HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El PSG pone en juego el cetro que conquistó el pasado 31 de mayo tras golear al Inter en Múnich. Kai Pfaffenbach (Reuters)
Fútbol

El trono europeo sale a subasta

El PSG defiende corona en una nueva edición de la Champions con cinco equipos españoles entre los 36 aspirantes y una nutrida corte de favoritos

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:06

Con cinco equipos españoles incluidos entre los 36 aspirantes y una nutrida corte de favoritos, la Liga de Campeones dará este martes el pistoletazo de ... salida a una nueva edición del torneo estrella de clubes cuya línea de meta estará situada en Budapest. El Puskas Arena, llamado así en honor del legendario goleador húngaro que levantó tres 'orejonas' con el Real Madridh, será el escenario donde desembocará, el 30 de mayo de 2026, una carrera de fondo en la que el PSG pondrá en juego la corona que se ciñó masacrando el pasado 31 de mayo al Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich. El coloso francés ostenta el trono europeo, pero la subasta se perfila más reñida que nunca y las pujas están a punto de comenzar dentro de un juego que nada tiene que envidiar a la sanguinaria saga de literatura fantástica concebida por George R. R. Martin.

