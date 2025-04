Simeone ahonda en la polémica e intenta retratar a Ceballos y Ancelotti

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 20 de enero 2025, 14:47 | Actualizado 16:53h. Comenta Compartir

La comparecencia del Cholo Simeone en la previa del atractivo duelo de Champions que este martes le enfrenta al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en el Metropolitano volvió a estar marcada por la última polémica generada por el argentino con el recurrente asunto de los arbitrajes en el Santiago Bernabéu en el fondo del asunto.

El día después del polémico choque copero entre el equipo blanco y el Celta, en el que los vigueses reclaman dos penaltis a favor no señalados y hasta la expulsiones de Valverde y Endrick, Simeone fue preguntado y, pese a decir que no pudo ver el partido, se refirió a «episodios en el Bernabéu que no deben sorprender porque han ocurrido durante cien años».

Le respondieron tanto Carlo Ancelotti como Dani Ceballos, quienes vinieron a decir que al Cholo aún le duelen las dos finales de Champions perdidas con el eterno rival. Este lunes, el preparador rojiblanco fue interpelado por estas palabras en la primera pregunta de su comparecencia. Y su respuesta, apelando a los recuerdos, enseguida se hizo viral.

«Nunca opino de lo que opinan mis colegas, simplemente me remito a la memoria. Cuando estaban en otros equipos, pensaban otra cosa», recordó el Cholo, con una sonrisa irónica, en referencia a afirmaciones pasadas tanto del excentrocampista del Betis como del exentrenador del Bayern de Múnich tras perder con polémica en el coliseo merengue.

En esta línea, se han recuperado en redes sociales algunos de mensajes pasados en los que Ceballos, ironías de la vida, arremetía contra el Real Madrid y apoyaba al Atlético de Simeone. «Ya están aquí los primeros tres puntos del Cholo», escribía en 2012. «Yooo, del Atleti!», contestaba a otro aficionado que le preguntaba de qué equipo era. «Falcao ha jugado un total de cuatro finales y además de marcar en todas, las ha ganado. Que tiemblen los vikingos», comentaba en una serie de mensajes previos final de Copa que el Atlético conquistó en 2013 en el Bernabéu. «Atleti, eoeoee. ¿Casillas va a levantar la Copa? Ronaldo sinvergüenza y Mourinho, igual. Asco de Madrid», comentaba Ceballos.

Ceballos sufrió en su día «episodios» a los que se refirió Simeone. «Estoy bastante caliente con este partido, el arbitraje lo ha visto todo el mundo», comentaba en marzo de 2017. «El miércoles y hoy nos vamos jodidos con el árbitro, el Betis se merece el mismo trato que otros clubs en España», comentaba tras una polémica ante el Real Madrid. «Que se equivoquen para el mismo lado, cansa», apostillaba.

Ancelotti también ha sido objeto de numerosos mensajes en los que se le recuerda lo que sufrió en sus carnes cuando era entrenador del Bayern y fue eliminado de la Champions con gran polémica. «Las decisiones nos han penalizado mucho. La expulsión de Arturo Vidal no era y después los dos goles de Cristiano eran en fuera de juego. En cuartos hay que meter a un árbitro con más calidad. Eso, o es el momento de poner vídeos porque hay demasiados errores a estas alturas», dijo en 2018, año en el que el Real Madrid conquistó la Decimotercera.