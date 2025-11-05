Lamine Yamal salva un punto para el Barça en Brujas

Daniel Panero Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:10 | Actualizado 23:15h. Comenta Compartir

El Barça salvó un punto este martes en Brujas, y gracias. El conjunto de Hansi Flick empató a tres en un partido que no supo gobernar y en el que llegó a estar hasta en tres ocasiones por detrás en el marcador. Los tantos de Ferran, Lamine Yamal, que fue el mejor, y Tzolis en propia puerta no tapan las carencias de un Barça que sigue concediendo demasiado y que está lejos de ser un equipo solvente.

Y es que el inicio de partido comenzó siendo una radiografía de todos los males del Barça. No estaban Pedri ni Raphinha, pero eso no explica la fragilidad de un equipo que no supo hacerse con los mandos del choque y que entró en un correcalles que solo podía beneficiar al Brujas. Cada balón a la espalda de los centrales culés era un mano a mano, una autopista hasta Szczesny. Así, solo tardó seis minutos Tresoldi en dar el primer disgusto a Flick tras una habilitación de Forbs y así, el propio Forbs hizo el segundo pasado el cuarto de hora tras una simple pared.

De poco sirvió que entre medias Ferran Torres marcara un gol a la carrera. La realidad es que el Barça estaba, una vez más, desbordado. Los de Flick no eran capaces de presionar al poseedor de balón y tampoco de ajustar una línea del fuera de juego que ha pasado de ser una solución defensiva a un problemón. Hubo que esperar a que el Brujas rebajara su ímpetu y cediera metros para que los culés tomaran las riendas y consiguieran que el equipo belga corriera tras la pelota.

Brujas Jackers, Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys, Stankovic, Onyedika (Audoor, m. 84 ( Vetlesen, m.87)), Carlos Forbs (Diakhon, m. 78), Vanaken, Tzolis y Tresoldi (Vermant, m. 78). 3 - 3 Barcelona Szczesny, Koundé, Araujo, Eric García (Cubarsí, m. 93), Balde (Gerard Martín, m. 93), Casadó (Dani Olmo, m.58), Frenkie de Jong, Fermín, Lamine Yamal, Rashford (Bardghji, m.81) y Ferran Torres (Lewandowski, m.58). Goles: 1-0, m.6, Tresoldi. 1-1, m.8, Ferran Torres. 2-1, m.17, Forbs. 2-2, m.61, Lamine Yamal. 3-2, m. 64, Forbs. 3-3, m. 77, Tzolis en propia puerta.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Amonestó a Onyedika, Koundé, Lamine Yamal, Diakhon y Fermín.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Jan Breydel ante 29.000 espectadores.

Logrado este objetivo, el Barça tuvo fluidez en el juego y encontró a Lamine Yamal en posiciones donde podía encarar. A partir del 10, muy activo, los culés mejoraron y las ocasiones cayeron a cuentagotas. Koundé estrelló un balón en el travesaño y Ferran erró un mano a mano en la última ocasión de una primera mitad en la que los de Flick fueron de menos a más, pero en el que pagaron cara la fragilidad defensiva en el inicio.

Tras la reanudación, el Barça hizo un ejercicio de paciencia. Los culés avanzaron metros, encontraron espacios entre líneas y generaron ocasiones claras. Flick dio un paso más dando entrada a Dani Olmo y Lewandowski. Fueron dos cambios ofensivos que coincidieron con una obra de arte de Lamine Yamal. El 10 recuperó la chispa en Brujas y dejó un eslalon prodigioso que acompañó Fermín con un tacón y que culminó el propio Lamine con el exterior. Un golazo que parecía ser el fin del calvario culé.

No fue así. El Barça tiene pies de barro. De nuevo Vanaken recibió entre líneas, con tiempo para levantar la cabeza y encontrar a Forbs, que se plantó en un abrir y cerrar de ojos ante Szczesny para hacer el tercero. Flick negaba con la cabeza y el Barça inició una carrera contrarreloj en la que Lamine fue el líder. Fue el mejor del choque y, premio a su insistencia, llegó el empate tras un centro lateral que Tzolis desvió contra su propia portería. Szczesny todavía pudo provocar una debacle mayor tras una acción que acabó en falta contra el meta polaco y el Barça salvó un punto que, visto lo visto, no es poco.