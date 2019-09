Grupo A | Jornada 2 Hazard: «Cuando empiece a marcar todo va a ser más sencillo» Eden Hazard, en la rueda de prensa previa al partido con el Brujas. / REUTERS El belga no se muestra preocupado con las críticas y confía en revertirlas a base de goles y asistencias ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 30 septiembre 2019, 13:27

Eden Hazard fue el encargado de comparecer junto a Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al enfrentamiento que medirá este martes al Real Madrid con el Brujas en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Un duelo en el que la hinchada local confía en ver por fin al futbolista pleno de desborde que maravilló con el Chelsea pero del que sólo se han visto destellos desde que arribase a la capital española para convertirse en el nuevo emblema del conjunto de Concha Espina. «Me siento bien. Es cierto que la gente espera mucho de mí y yo también. Lo puedo hacer mejor. En los partidos y los entrenamientos siempre va a haber críticas. Yo soy crítico conmigo mismo. No todo es perfecto pero somos líderes. Tuve algo de retraso porque estuve lesionado, pero voy a dar el cien por cien en los partidos», dijo el belga, que no se mostró preocupado por las críticas. «Tengo que demostrar mi nivel en el campo. Tengo que mejorar para que los aficionados estén orgullosos de mí», agregó.

«Me siento al cien por cien. Ya estoy totalmente recuperado y lo que me falta es marcar goles, ser decisivo. Eso es lo que la gente espera de mí. Cuando empiece a marcar todo va a ser más sencillo. Falta un gol, una asistencia para empezar a remontar», enfatizó el belga, acostumbrado a convivir la presión derivada de ser uno de los mejores futbolistas del mundo.

Negó que tenga falta de confianza, pese a que sólo ha disparado cuatro veces a puerta desde que se estrenó en partido oficial contra el Levante y aún no ha marcado ni asistido. «El entrenador me lo dijo, 'inténtalo más, haz lo que sabes hacer', y soy yo el que tiene que dar el cien por cien en el terreno de juego. Tengo que ser yo el que dé un paso adelante y marque diferencias», reivindicó el ex del Chelsea, sabedor de su papel crucial en el Real Madrid. «Me siento fuerte. Tengo que ser yo el que dé el máximo y todo irá bien al final», abundó.

Confianza

Habló de su relación con Zidane, ídolo de juventud del belga. «Todos aprendemos cuando nuestro entrenador es Zidane», indicó el extremo, que alabó la gestión del grupo del marsellés tras la debacle ante el PSG. «Después del partido de París estábamos todos decepcionados, pero tenemos una plantilla con mucha calidad y hay que pensar en el próximo partido», comentó el '7', impasible ante las críticas y consciente de que depende de él revertirlas con su talento. «Como dije en mi presentacion, todavía no soy un galáctico, tengo que ser yo el que demuestre que puedo llegar a serlo. Conocemos muy bien el pasado del número '7' en este club y tengo que ser yo el que demuestre que puedo ser el mejor del mundo», proclamó. «No dudo de mí, de mis capacidades ni de mi técnica. Una vez que tenga toda la confianza todo irá mejor», recalcó.

Se dijo cómodo con el sistema que emplea Zidane, ese 4-3-3 que le recuesta en el costado izquierdo para conformar tridente con Benzema y Bale. «Con Bélgica o con el Chelsea siempre he jugado en los extremos. Con Karim o con Bale podemos jugar en cualquier posición arriba porque el entrenador nos da mucha libertad y eso es lo que me conviene».

Ambicioso, no quiso escoger entre el título de Liga o el de la Champions, pese a que este último es el que falta en su palmarés. «Los dos», contestó en español. «Cuando uno juega para el Madrid hay que intentar ganarlo todo. Conocemos la relación de este club con la Champions, pero cuando empezamos una competición queremos ganarlas todas», agregó.

Sobre el partido contra el Brujas, vaticinó un partido de ataque. «Me lo imagino con muchos goles, con una gran victoria. No será un partido fácil, será un encuentro complicado pero después de haber perdido en París tenemos la obligación de ganar mañana y vamos a darlo todo», resaltó.