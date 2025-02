El Girona peca otra vez de mandíbula de cristal y complica su futuro en la Champions

José Manuel Andrés Madrid Martes, 5 de noviembre 2024, 20:42 | Actualizado 20:59h. Comenta Compartir

El Girona sigue lastrado en la Champions por su mandíbula de cristal. Ante el PSV, invicto en su estadio desde hace dos largos años, volvió a conceder en exceso atrás y también condicionado por las lesiones, se complicó seriamente su futuro en la competición, con solo tres puntos y el Liverpool, el Milan y el Arsenal por delante, tras un duelo más asequible contra el Sturm Graz.

El PSV, que inició el partido desde un control del balón estéril, fue sin embargo más contundente. Y eso que al Girona le bastó un saque de esquina para generar la primera ocasión de peligro, un testarazo de Yangel Herrera demasiado centrado.

Pese al ya habitual riesgo asociado a la atrevida salida de balón rojiblanca, seña de la casa, el conjunto de Míchel siguió generando ante la puerta contraria, con un remate a bocajarro de Miovski que a quemarropa se topó con el cuerpo de Benítez.

PSV Benítez, Karsdorp (Saibari, min. 71), Flamingo, Boscagli, Dams (Oppegard, min. 71), Til (Babadi, min. 85), Júnior, Tillman, Bakayoko, Luuk de Jong (Pepi, min. 85) y Lang (Driouech, min. 64). 4 - 0 Girona Gazzaniga, Arnau Martínez, David López, Krejci, Blind, Miguel Gutiérrez, Yangel Herrera (Oriol Romeu, min. 61), Selvi (Jastin García, min. 79), Van de Beek (Juanpe, min. 61), Bryan Gil (Minsu Kim, min. 79) y Miovski (Stuani, min. 67). Goles: 1-0: min. 16, Flamingo. 2-0: min. 33, Tillman. 3-0: min. 83, Bakayoko. 4-0: min. 88, Krejci, en propia puerta.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó a Luuk de Jong, Bryan Gil, Karsdorp, Dams, Stuani, Gazzaniga y Bakayoko. Expulsó a Arnau por doble amarilla, min. 55.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de Champions, disputado en el PSV Stadion.

Reaccionó el PSV con los disparos de Tillman y Lang, solventados por Gazzaniga con apuros, y con el duelo equilibrado, el Girona volvió a acusar su fragilidad en la Champions en una acción aparentemente inocua, con un saque de banda de Tillman que Flamingo remató a la red desde el corazón del área. El conjunto catalán acusó el golpe y se desordenó por momentos, permitiendo la ofensiva neerlandesa, comandada por Bakayoko.

Parecía haber contenido el Girona el arreón del PSV cuando de nuevo aparecieron sus lagunas defensivas. Tillman alcanzó el área por el perfil izquierdo y nadie salió a su encuentro, permitiendo el disparo ajustado al palo corto, imposible para Gazzaniga. Otra vez demasiadas concesiones para competir en la Champions, errores de bulto que condenan el interesante planteamiento ofensivo del Girona.

El paso por los vestuarios no despejó el panorama al equipo de Míchel. Pudo sentenciar el duelo Luuk de Jong, con un remate de zurda al palo, pero otra vez demostró que su virtud reside en las alturas y no con el balón en los pies. Pintaba feo, peor aún con la expulsión de Arnau por doble amarilla. A tenor de las circunstancias, el objetivo para el Girona pasaba ya por evitar la goleada y preservar su diferencia de goles ante posibles empates. No lo consiguió, pues al gol anulado a Saibari le sucedieron los tantos, legales, de Bakayoko y Krejci en propia puerta. Duro castigo y unas opciones en la Champions que ahora pasan por al menos una gran sorpresa.