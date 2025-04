Choupo-Moting, el ariete por el que nadie pagó nada

Isaac Asenjo Madrid Jueves, 9 de marzo 2023, 10:17 Comenta Compartir

Hay jugadores que no se sabe cómo han sido capaces de llegar a los mejores equipos. Eric Maxim Choupo-Moting por ejemplo era hasta no hace mucho un eterno suplente, un especialista en disputar las partes finales de los partidos. Tras jugar en el Núremberg, Hamburgo, Mainz y Schalke en Alemania, cambió de país para jugar con el Stoke City inglés una temporada poco brillante en la que coincidió en la delantera con los españoles Jesé Rodríguez y Bojan Krkić. El equipo quedó penúltimo y descendió. De ahí dio el salto al PSG, donde llegó en 2018 como agente libre, y se marchó dos años después, justo antes que llegara Leo Messi a París. Nunca, ningún club, pagó un traspaso por él. Ni siquiera el equipo que paga por todos. Por Choupo no desembolsó ni un euro. Allí donde jugó, llegó en la carta de libertad o en calidad de cedido.

A orillas de la Torre Eiffel​ hubo un día que fue el héroe inesperado de una noche loca del Paris Saint-Germain ante el Atalanta después de entrar al campo cerca del minuto 80. Siempre estuvo relegado en la jerarquía ofensiva del gigante francés ante la avalancha de superestrellas. Con 31 años anotaba su primer gol en la Liga de Campeones tras una asistencia de Mbappé, un tanto que eliminaba a los lombardos. Neymar le regaló ese día su trofeo de mejor jugador del partido.

El internacional por Camerún - ha disputado en Catar su tercer Mundial - entró en la historia del club de Nasser Al-Khelaïfi al clasificarlo por primera vez en su historia para semifinales y ahora vuelve ser parte de esta tras eliminarlos con el traje que usa en el Bayern de Múnich, el de titular indiscutible. El camerunés, nacido en Alemania, a sus 33 años brilla con el equipo bávaro como sustituto del polaco Robert Lewandowski. El ariete que a veces llegaba al vestuario del PSG en patinete ha sabido aprovechar su oportunidad. Es posible que no haga los 40 tantos por temporada del ahora delantero del Barcelona pero es pieza clave para los hombres que dirige Julian Nagelsmann. En esta temporada ya son 13 goles en 21 partidos los que lleva Choupo, cuatro de ellos en la Champions. El hombre que siempre desempeñaba el papel de secundario se encuentra al frente de uno de los clubes más grandes del mundo y en el mejor momento de su carrera.

Anoche hizo el clásico gol del ex, que esta temporada parece ser una maldición para los de París. Perdieron la eliminatoria con dos goles de ellos. Primero en la ida Kingsley Coman y ahora el atacante al que Le Parisien calificó como uno de los peores fichajes de la historia del fútbol francés, que tras un antológico error de Verratti azotó a los parisinos para dejarles otra vez sin su obsesión europea. «En el fútbol, después de un mal partido, puedes volver a ser el héroe en el siguiente si crees en ti mismo», expuso en una entrevista realizada por la web del Bayern.