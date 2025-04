Ancelotti vuelve a ascender a Kepa

Óscar Bellot Madrid Lunes, 11 de diciembre 2023, 19:10 | Actualizado 19:33h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti dejó caer que devolverá los galones a Kepa Arrizabalaga como portero titular del Real Madrid, pese a elogiar el rendimiento que ha ofrecido Andriy Lunin durante el mes que ha estado de baja el vasco. «Lo bueno es que Lunin ha tenido la oportunidad que no tuvo en el pasado de mostrar con continuidad sus características. Lo ha hecho bien y estamos contentos de tener un portero de confianza. Kepa no necesitaba demostrar esto, porque Kepa ya tiene una carrera y lo ha hecho muy bien en los partidos que ha jugado», señaló el técnico italiano en la previa del duelo que medirá a su equipo con el Union Berlin en la capital germana, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El transalpino, que adelantó la titularidad de Kepa en el Olympiastadion, no considera que sea injusto dejar en el banquillo al ucraniano pese a sus buenas prestaciones porque entonces «sería injusto en todos los partidos», dado que siempre hay futbolistas que tienen que quedarse en la reserva con independencia de lo que aporten al equipo, y avisó de la necesidad de mantener la tensión el martes por más que el Real Madrid llegue a la cita con el Union Berlin con los deberes hechos. «El objetivo está conseguido, somos primeros de grupo. Queremos acabar bien, mostrando una buena imagen. Esta es una competición especial y tenemos que respetarla. Nuestra profesionalidad está en juego», resaltó Carletto.

Por ello, el técnico no se plantea cambiar en demasía el once y conformará la alineación en función del nivel de desgaste que puedan presentar algunos de sus pretorianos. «La idea que tengo es evaluar bien cómo han recuperado los jugadores que jugaron el otro día y elegir el once mejor. Si no están cansados, pueden jugar. Si hay jugadores que no han recuperado bien, van a descansar. La idea no es hacer una rotación solo porque sí. Se hace una rotación si el jugador tiene riesgo, por el cansancio, de tener problemas», indicó el preparador de Reggiolo en una rueda de prensa en la que volvió a comparar a Bellingham con Kaká. «Kaká llegaba mucho al área con balón, no tenía la calidad que tiene Bellingham de llegar sin balón. Esto ha marcado la diferencia. El hecho de que no siempre juguemos con delantero fijo le da la oportunidad de llegar al área con más espacio para rematar», dijo sobre el todocampista británico, autor de 16 tantos en lo que va de curso.

Vaticinó que el Union Berlin, que ha cambiado recientemente de técnico, planteará un partido más abierto que el que ofreció en el Santiago Bernabéu, entre otras razones porque al cuadro teutón solo le vale la victoria para tener opciones de disputar la Europa League. «Va a jugar más ofensivo que en la ida. Es un equipo que tenemos que respetar porque quieren ganar su primer partido en esta competición. Va a ser un partido entretenido e igualado», reseñó el técnico.

Recordó que el Real Madrid, «por la historia, siempre es candidato a ganar» la Champions, con independencia de lo que suceda en la fase de grupos. «Siempre es difícil ganar la Champions, pero tenemos la calidad para pelar hasta el final», remarcó.

«Yo no soy una leyenda, solo un entrenador»

Aplaudió la aportación defensiva de Brahim, un atacante que ha cogido vuelo en las últimas semanas y ha sabido aprovechar la oportunidad que le han concedido las lesiones de sus compañeros para derribar la puerta del once. «El tiempo pasado en el Milan le ha hecho muy bien en este sentido. A nivel defensivo ha trabajado mucho y ha vuelto en una condición táctica óptima. Se posiciona siempre muy bien sin balón y esto es difícil verlo en un delantero con tanta calidad como tiene él», manifestó sobre el malagueño.

Elogió igualmente al Girona, el ya no tan sorprendente líder de la Liga, tras el triunfo del equipo de Míchel frente al Barça, pero eludió criticar a Xavi Hernández, de nuevo en la diana. «Fue un partido muy entretenido. Los dos equipos jugaron cara a cara, sin tacticismos. Fue mejor el Girona, que tuvo más acierto. Ahí tengo que parar. No puedo criticar o no. Me gustó el partido. Sorprende la capacidad del Girona de estar a este nivel, con tanta personalidad y tanto carácter», comentó.

Y volvió a jugar al escondite cuando le preguntaron si debía aplicarse a sí mismo aquello que afirma de que las leyendas del Real Madrid deben retirarse en la 'casa blanca'. «Yo no soy una leyenda, soy solo un entrenador. Las leyendas son los jugadores que han hecho una carrera fantástica aquí», replicó.

Ampliar Lucas Vázquez, durante su intervención ante los medios de comunicación. Odd Andersen (Afp) Lucas Vázquez: «Bellingham trabaja como el que más» Lucas Vázquez puso en valor el compromiso de Jude Bellingham en la previa del duelo que medirá al Real Madrid con el Union Berlin en el Olympiastadion. «Estamos todos encantados con Jude. Desde el primer día se le ha visto el tipo de jugador que es, lo que ayuda al equipo. Los goles hacen mucho, pero es un tío que trabaja como el que más y que está disfrutando con el Real Madrid. Ojalá siga de esta manera», dijo el futbolista de Curtis, que no quiso entrar al trapo cuando le preguntaron si el inglés puede alcanzar las cotas de mitos del madridismo como Cristiano Ronaldo o Karim Benzema. «Es pronto para decir eso. El inicio de Jude está siendo impresionante e intentaremos ayudarle para que siga en esta línea durante muchos años», acotó. El lateral sacó pecho del buen momento por el que atraviesa el Real Madrid y presumió del fondo de armario que tiene a su disposición Carlo Ancelotti. «Esta temporada, con todas las bajas que estamos teniendo, el equipo no ha bajado de esa línea ganadora. Entre quien entre, el equipo sigue igual y eso habla muy bien de cada jugador», valoró el gallego, que ve al Real Madrid capacitado para luchar por la Liga y la Champions. «Es lo que tenemos en la cabeza. Todos los jugadores intentamos sumar más, se está viendo que la parte de arriba está sumando bastantes goles y si siguen así hasta el final somos candidatos a todo».