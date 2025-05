Ancelotti exige «coraje» y «personalidad» ante el City

Óscar Bellot Madrid Lunes, 8 de abril 2024, 13:40 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti pidió a sus futbolistas el «coraje» y la «personalidad» que les faltó el año pasado en el Etihad para afrontar un nuevo enfrentamiento con el poderoso Manchester City que comanda Pep Guardiola. «Jugamos sin coraje y sin personalidad. Son dos aspectos fundamentales en este tipo de partidos y en la vuelta nos faltó esto», señaló el técnico del Real Madrid antes de recibir el martes a los 'citizens' en el Santiago Bernabéu.

«Tengo la confianza de que vamos a sacar lo mejor que tenemos», dijo el transalpino de cara a un pleito para el que considera fundamental «el aspecto mental» y que auguró como «muy atractivo». «Juegan dos equipos que tienen un montón de calidad. Se va a ver un partido muy bonito a nivel técnico. Pensamos en ser superiores en algunos aspectos y ellos en otros. La superioridad se va a ver al final de estos 180 minutos», aseveró el de Reggiolo.

Carletto, que alcanzará el martes los 200 partidos en la Champions como técnico, restó importancia al hecho de que Tchouaméni, Camavinga, Bellingham y Vinicius estén apercibidos de sanción. «Si les sacan una tarjeta no podrán jugar la vuelta, pero jugarán otros», apuntó el técnico del Real Madrid, impasible también a quienes alaban las virtudes de Guardiola como estratega mientras ensalzan sobre todo las dotes del italiano como gestor de vestuarios. «No me molesta. Guardiola es un gran entrenador y lo que piense de mí no me importa. Me importa lo que piense mi club», acotó.

Reiteró que, pese a su larga experiencia, sigue poniéndose nervioso antes de este tipo de citas. «Las horas antes de un partido, a nivel personal, son de sufrimiento. Podría pensarse que la derrota es un sufrimiento y la victoria es una felicidad, pero no es así. La victoria es un alivio. Es felicidad si ganas títulos. Los días después de la victoria estás más tranquilo. Pero el sufrimiento y el estrés son gasolina para mí», aclaró Ancelotti en una rueda de prensa en la que subrayó que el futuro del cruce, por encima de estrategias, pasará por los pies de los jugadores de mayor calidad. «Esto va a determinar el partido, como siempre pasa. Hay muchas cosas en estos partidos, la calidad individual, el duelo, las defensas, las contras. No es un aspecto solo. Son todos estos aspectos que tenemos que manejar bien», enfatizó.

Sin experimentos

Apuntó a las diferencias existentes respecto al cruce disputado el pasado curso. «Tenemos características distintas. El año pasado teníamos a Benzema que era una referencia como delantero centro. En esta temporada hemos manejado esta ausencia con más movilidad enfrente y nos ha venido bien. No fijar las posiciones enfrente puede ser una de las claves del partido de mañana», adelantó Carletto, quien apenas tiene dudas sobre el once. «Hay una duda y nada más», indicó el técnico, que se debate entre Nacho y Tchouaméni como socios de Rüdiger en el eje de la retaguardia.

Restó importancia también a los problemas físicos que arrastran varios jugadores del City. «Tienen bajas, pero las han manejado muy bien, como hemos hecho nosotros. Guardiola puso centrales a jugar como laterales y lo hicieron muy bien. Si tienen bajas no les van a afectar», aseguró el preparador del Real Madrid, quien, por su parte, no tiene pensado hacer ningún tipo de experimentos. «No voy a meter cosas raras en el partido. No vas a fallar la alineación, tranquilo», aclaró entre risas.

Aplaudió, por último, el encaje de Bellingham en su primera campaña en el Real Madrid. «Jude está haciendo una muy buena temporada dentro del área y nos está ayudando muchísimo atrás. Físicamente es muy fuerte y puede hacerlo. Nos está ayudando mucho en los aspectos defensivos y su movilidad arriba nos está beneficiando mucho», dijo sobre un futbolista que no le sorprendió como jugador pero sí como persona. «El punto clave es que es muy maduro. Solo tiene 20 años pero es más maduro que una persona de su edad. Es muy profesional, serio y humilde. La cabeza la tiene muy bien amueblada», cerró.