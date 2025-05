Ancelotti: «A Modric le tengo mucho respeto, pero tengo que tomar decisiones»

Grupo C | Jornada 2

Óscar Bellot Madrid Lunes, 2 de octubre 2023, 19:09 | Actualizado 20:03h. Comenta Compartir

Después de dejarle sin minutos en los dos últimos encuentros, Carlo Ancelotti señaló que aprecia sobremanera a Luka Modric pero resaltó que la elevada competencia que existe en el centro del campo del Real Madrid exige que todos asuman nuevos roles dentro del equipo. «Jugó el primer partido de Champions y en el derbi. En los dos últimos no jugó porque la competencia en el medio es muy alta. No tenemos ningún problema con él y él no tiene problemas con nosotros. Le tengo un gran respeto como jugador y como persona, pero a veces tengo que tomar decisiones que cuestan mucho», explicó el técnico en la rueda de prensa previa al duelo que medirá a su equipo con el Nápoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

«Jugamos contra uno de los mejores equipos en Italia. Lo hicieron muy bien el año pasado y han mantenido la estructura. Va a ser un partido competido, igualado, contra un equipo con mucho nivel. Hay que intentar repetir lo bueno que hicimos contra el Girona», analizó el preparador de Reggiolo, que insistió en que las dos suplencias que ha encadenado Modric respondieron meramente a «una decisión técnica» que «puede cambiar mañana o en los próximos partidos». «Un día es Modric, otro puede ser Kroos, Tchouaméni o Camavinga. Son siete centrocampistas y solo cuatro juegan. Cuando pongo a cinco me tiráis palos», bromeó un entrenador que regresa a Nápoles cuatro años después de su tempestuosa salida del conjunto partenopeo.

«Es una vuelta al pasado. Viví momentos positivos y menos buenos en una ciudad maravillosa. El partido de mañana va a ser el más difícil para nosotros en la fase de grupos», manifestó Carletto, que se refirió a aquel turbulento despido que el dueño del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, le comunicó en el mismo hotel que ahora sirve como cuartel general de los blancos en su visita a la ciudad del sur de Italia. «Cuando la relación entre un club y un entrenador no tiene un 'feeling' adecuado es mejor parar. Fue la decisión más correcta para el Nápoles y para mí también porque dos años después he vuelto al mejor club del mundo», apuntó Ancelotti.

El transalpino alabó una vez más a Bellingham, autor de siete goles y dos asistencias en este inicio de curso. «Se ha adaptado muy bien. Está mostrando toda la calidad que tiene y para nosotros no es lo importante si alguien lo puede considerar el mejor del mundo. Para mí tenemos el mejor equipo del mundo y que Bellingham esté con nosotros nos pone contentos», indicó sobre el británico.

«Nacho ha pedido disculpas»

Dejó claro que considera a Camavinga como un recurso de gran utilidad para el lateral izquierdo, posición en la que el francés volvió a brillar ante el Girona, pese a que el de Cabinda ha dicho en más de una ocasión que no es precisamente su demarcación predilecta. «Es una opción. Es un jugador completo que puede jugar en muchas posiciones en el campo. Camavinga está convencido, si le dices si prefiere ser lateral izquierdo o banquillo creo que prefiere ser lateral izquierdo», aseveró Ancelotti pese a que también rompió una lanza por Mendy y Fran García cuando le cuestionaron si pensaba poner ahí de forma habitual al ex del Stade de Rennes. «De manera regular no porque tenemos dos laterales izquierdos que nos dan confianza. Fran lo hizo muy bien en los primeros partidos y Mendy está recuperando bien tras la lesión. Esta posición está bien cubierta, Camavinga incluido», enfatizó.

Se refirió a Khvicha Kvaratskhelia y Victor Osimhen, las dos estrellas del Nápoles. «Son muy buenos delanteros que han salido en el último año. Han demostrado su calidad y su alto nivel. Lo están haciendo bien y tienen mucho talento. Kvaratskhelia es muy bueno en el uno contra uno y Osimhen es muy poderoso».

Y trató de zanjar, por último, la polémica generada a raíz de la durísima entrada de Nacho a Portu el sábado en Montilivi. «Ha hablado con Portu y ha pedido disculpas. ¿Qué tiene que hacer más? Fue una falta de lucidez. La disculpa ha sido aceptada por el jugador y ahí se acaba el tema», acotó.

Ampliar Fede Valverde, durante la rueda de prensa. Ciro Fusco (Efe) Valverde: «Las figuras mundiales tienen las características que tiene Jude» Fede Valverde ponderó el 'efecto Bellingham'. «Las figuras mundiales, los jugadores que están destinados a marcar una época, tienen las características que tiene Jude. Aunque llevaba tiempo jugando, el Real Madrid es otro escalón. Parece un jugador muy maduro que lleva muchos años jugando en el Real Madrid. Sabemos lo buen futbolista que es, pero también es una gran persona, con una cabeza muy bien amueblada. Seguramente pueda llegar a ser un capitán que marque una época en el Real Madrid», dijo el uruguayo en la previa del duelo que enfrentará al Real Madrid con el Nápoles en el Diego Armando Maradona. «Es muy importante seguir por la senda de la victoria en Champions contra un rival histórico. Estamos ilusionados y con muchas ganas», apuntó sobre ese choque el centrocampista del Real Madrid, que también rompió una lanza por Luka Modric en un momento complicado para el croata. «Para nosotros es un referente en el vestuario desde el primer día en que llegué y lo sigue siendo. Todos tiramos para el mismo lado y él jamás ha puesto una mala cara. Es un guerrero dentro del fútbol y es de admirar por todo lo que ha pasado y lo que sigue haciendo. Sigue marcando historia en el fútbol. Es un ejemplo y hay que disfrutarlo». Además, el Halcón no escondió que anhela llevar algún día el brazalete de capitán del Real Madrid. «Es un sueño desde que llegué, poder ser esa imagen y ese ejemplo para esa gente que ama el Real Madrid, poder ser ese espejo que hoy son Dani Carvajal, Toni Kroos o Luka Modric. Me encantaría poder ser el capitán. Lo he sido en Uruguay y es una de las sensaciones más bonitas de mi vida».