Ancelotti activa el 'caso Modric' y reabre el 'expediente Camavinga'

Sin tiempo apenas para saborear la recuperación del liderato liguero, el Real Madrid comenzó a preparar este domingo la visita que rendirá el martes al ... Nápoles en la Champions. Un complicado duelo frente al vigente campeón de la Serie A, que llega revitalizado a la cita tras las goleadas que cosechó esta semana ante Udinese y Lecce. También han logrado rearmarse los blancos, que después del rapapolvo que sufrieron en el derbi del Metropolitano han alejado los fantasmas que comenzaban a sobrevolar de forma prematura Chamartín derrotando el miércoles a Las Palmas e imponiendo su pegada el sábado frente al Girona, el equipo de moda. Un choque este último en el que Carlo Ancelotti se reivindicó reabriendo de nuevo el 'expediente Camavinga' y estableciendo constancia de que hay 'caso Modric' al dejar sin minutos al croata por segundo partido consecutivo.

No encadenaba dos encuentros en blanco el '10' balcánico sin mediar lesión desde su primera campaña en el Real Madrid. Por entonces, todavía inmerso en un complicado periodo de aclimatación que no finalizaría hasta aquel gol al Manchester United con el que empezó a labrar su leyenda como madridista, José Mourinho le dejó sin vestirse de corto en dos pleitos consecutivos disputados en octubre de 2012, contra el Ajax en la Champions y el clásico celebrado cuatro días después en el Camp Nou.

Modric fue titular en el derbi del Metropolitano, pero Ancelotti le retiró tras el descanso para dar paso a Joselu. Desde entonces, no ha vuelto a vestirse de corto. En los ocho partidos de Liga y uno de Champions que ha disputado el Real Madrid, el centrocampista de Zadar solo ha sido titular tres veces y ha partido desde el banquillo en otras cuatro. Suma 286 minutos, lo que le convierte en el decimoquinto futbolista más empleado por Ancelotti. De entre los jugadores de campo que tiene a su disposición el italiano, solo han jugado menos Lucas Vázquez, Mendy, Brahim, Militao –lesionado en la primera jornada- y Arda Güler, que aún no ha podido estrenarse a causa de los problemas físicos que arrastra. Baste recordar que Modric acumuló 570 minutos en los nueve primeros compromisos que afrontó el Real Madrid el curso anterior para poner en contexto una situación que desagrada al jugador.

«Nadie está contento cuando no juega. Después de toda mi carrera, esa sensación me resulta especialmente extraña. Pero el entrenador lo decidió por sus propios motivos», dijo Modric en una entrevista concedida a un medio de su país coincidiendo con el último parón de selecciones. El balcánico renovó su contrato en verano con el convencimiento de que seguiría siendo un activo importante en los planes de Ancelotti. «El Madrid quería que me quedase y yo tenía el mismo deseo. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, y que no me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados. Me dijeron que nada cambiaría en mi estatus, y por eso firmé», apuntó en la misma entrevista, donde dejó abierta la puerta a un cambio de planes en caso de que su rol quedase alterado. «Si en un futuro resulta que ya no soy importante, entonces pensaría qué hacer», avisó.

Futuro en el aire

La llegada de Bellingham ha puesto en jaque al ganador del Balón de Oro en 2018. Ancelotti modificó el esquema para que el inglés fuera la clave de bóveda del centro del campo y el principal perjudicado ha sido Modric. El nuevo sistema demanda un mayor despliegue de los interiores a la hora de auxiliar a los laterales en tareas defensivas y el croata, a sus 38 años, sufre más con ese dibujo. El técnico, además, es un hombre de club y tiene muy presente el mandato de la directiva de consumar el relevo generacional en la sala de máquinas.

Por todo ello, no es descartable que Modric, de seguir contando con pocos minutos, reconsidere su futuro en enero. Pedja Mijatovic desveló que Messi quiere llevárselo al Inter Miami, hasta el punto de que David Beckham, copropietario del club de Florida, habría comido con el '10' del Real Madrid durante la última ventana de selecciones. Sería un triste adiós para un futbolista incomparable.

Al margen de la nueva suplencia de Modric, el pleito ante el Girona volvió a exponer que el lateral izquierdo preferido de Ancelotti es Camavinga. Al de Cabinda no le gusta desempeñarse en esa posición y no tiene reparos en reconocerlo, pero lo cierto es que sus prestaciones ahí hablan por sí solas. En Montilivi ofreció su mejor actuación en lo que va de temporada. Realizó 95 acciones con balón, ganó quince duelos, efectuó nueve entradas, no fue regateado ni una sola vez y solo concedió dos faltas. Probablemente volverá el martes a la medular contra el Nápoles en el Diego Armando Maradona y dejará libre el carril zurdo para Mendy, pero en los partidos grandes no será extraño que Carletto responda al 'overbooking' de centrocampistas desplazando a Camavinga a la banda.