Ancelotti: «Lo que cuenta es que Florentino no se haya cansado de mí»

A sus 65 años y con cinco títulos de la Champions como entrenador en su palmarés, a Carlo Ancelotti ya no le asusta nada, y menos un duelo de ida de cuartos de final por muy irregular que se muestre su Real Madrid y se trata de una visita al Arsenal en el Emirates de Londres. Bromea cuando se le pregunta si ve a su equipo capaz de levantar trofeos y si observa que en entorno del equipo blanco hay cierto cansancio sobre la figura del técnico de Reggiolo.

¿Habrá títulos?: «Yo creo que sí, si no no estaría aquí y me plantearía unas vacaciones. Hay que intentarlo y después, si sale bien ganas y si no a pensar en la próxima temporada», explicó el italiano. «No sé si se han cansado de mí, puede ser pero lo que cuenta, lo más importante, es que la persona más importante (Florentino) no se haya cansado. Él es el que puede cambiar la dinámica», ironizó al insistirle sobre las dudas que genera.

Ancelotti desatiende a las críticas con el argumento de que «hay un partido cada tres días» y se focaliza en «preparar bien este encuentro, importante pero no decisivo porque quedará la vuelta en el Bernabéu, y saber ejecutarlo ante un rival que hace muchas cosas bien: presión, posesión». A su juicio, la clave del éxito pasa por actuar con «coraje, personalidad, lo que significa estar motivado». «Es muy complicado pedir siempre el 100% porque es imposible. Hemos tenido muchas lesiones y ha sido difícil hacer más rotaciones pero el equipo está físicamente muy buen y podemos plantear un partido con intensidad» apostilló.

A vueltas con Vinicius

Carletto no ha hablado con Vinicius tras su mal partido ante el Valencia, con penalti fallado incluido, y dijo estar convencido de que «el brasileño va a hacer un gran partido mañana». Dejó entrever que habrá cambio en el lanzador de los penaltis, con todas las papeletas para Mbappé, y reconoció que duda dónde ubicar a Valverde, si de lateral o en el centro del campo, porque «hace muchas cosas bien».

Restó importancia al peligro de que Rüdiger y Camavinga estén a una amarilla de perderse la vuelta, reconoció la importancia del balón parado, tanto en defensa como en ataque, y se refirió a la «experiencia» de su equipo como un valor «muy importante en este torneo». «El conocimiento implica que no tienes miedo de estos partidos, con esta presión. Es muy importante tener esa experiencia de jugadores que han disputado muchas veces partidos así. Y ayuda a los jóvenes».

Agradeció los halagos que le lanzó Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, y se los devolvió. «Está haciendo un trabajo fantástico. Ha llevado a este equipo al top de Europa y, sobre todo, ha construido un equipo completo en Europa. No hay muchos conjuntos así».

Obligado detenerse en el noruego Martin Odegaard, que no pudo consolidarse en el Real Madrid y ahora es figura 'gunner'. «El talento que tiene ahora ya lo mostraba con 16 años. Después ha tenido el carácter, el coraje para salir y ser de los mejores en Europa. En el Madrid no había hueco para él, para demostrar su calidad, y decidió irse a jugar otra parte, a uno de los mejores clubes de la Champions».