Jenni Hermoso denuncia a Rubiales ante la Fiscalía por su beso no consentido

Amador Gómez Madrid Miércoles, 6 de septiembre 2023, 15:04 | Actualizado 18:00h. Comenta Compartir

La Fiscalía General del Estado ya puede actuar penalmente contra Luis Rubiales. Jenni Hermoso presentó el martes una denuncia contra el todavía presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) por su beso no consentido tras la final del Mundial femenino y el ministerio público interpondrá una querella contra el dirigente granadino «a la mayor brevedad posible».

La denuncia oficial de la futbolista madrileña era imprescindible para que la Fiscalía tenga potestad para querellarse contra Rubiales por un presunto delito de agresión sexual. El Código Penal contempla penas de entre uno y cuatro años de cárcel para quien atente contra la libertad sexual de otra personal sin su consentimiento.

Jenni Hermoso declaró el martes en la Fiscalía General del Estado para proteger su privacidad y formalizó su denuncia contra el presidente de la FEF inhabilitado durante 90 días por parte de la FIFA. Al haberse producido los hechos en un país extranjero (Australia), era preciso que la delantera de la selección española se pronunciase de forma oficial para que la Fiscalía pueda presentar la querella ante la Audiencia Nacional.

Tras estallar el escándalo planetario del 'caso Rubiales' la Fiscalía ofreció a Jenni Hermoso emprender acciones legales contra el máximo dirigente federativo y, poco más de una semana después, la futbolista prestó declaración ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez. La teniente fiscal considera que «el acto sexual sufrido» por Jenni Hermoso «no fue consentido».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias de investigación el pasado 28 de agosto, ocho días después de que Rubiales besase a Jenni Hermoso durante la ceremonia de medallas del Mundial y se tocase los genitales en el palco junto a la reina Letizia y la infanta Sofía tras la final de España contra Inglaterra en el estadio Australia de Sídney.

El ministerio público instó a Jenni Hermoso a que declarase en el plazo de 15 días y, aunque la futbolista podía haber trasladado un escrito para denunciar a Rubiales, decidió acudir en persona el martes a la sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid. Con el paso dado por la delantera que milita en el Pachuca mexicano será ahora la Fiscalía la que se querellará contra Rubiales ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

«Reproche penal»

La Fiscalía ya destacó en el escrito con el que abrió expediente que Luis Rubiales besó en la boca a Jenni Hermoso mientras «agarraba con las dos manos la cabeza de la jugadora», una actitud que podría interpretarse como un delito de agresión sexual. También recordó que tras la reforma de los delitos contra la libertad sexual en la polémica ley del solo sí es sí se incluyen los besos en la boca entre los «actos merecedores de reproche penal». Igualmente, destacaba que el Código Penal establece que para proceder con los delitos de agresión y acoso sexual, «será precisa la denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en defensa».

La denuncia de Jenni Hermoso era fundamental para que la justicia siga adelante con el proceso contra Rubiales tras el comunicado difundido por el sindicato Futpro en el que la futbolista manifestó por primera vez su disconformidad con un beso forzado. «Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho», proclamó la futbolista después de que la FEF incluso hiciese público un escrito con falsas declaraciones de la goleadora.

«Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada», lamentó Jenni Hermoso en sus redes sociales, donde tras hacerse pública la denuncia la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, volvió a mostrar su apoyo a la futbolista. «Jenni Hermoso, no estás sola. Somos millones contigo», escribió este miércoles la ministra en su cuenta de Twitter.