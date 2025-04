Carvajal: «No he dicho que Jenni no sea la víctima; solo defiendo la presunción de inocencia»

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 6 de septiembre 2023, 13:30 | Actualizado 16:42h. Comenta Compartir

El 'caso Rubiales' y sus múltiples derivadas siguen impregnando cada acontecimiento de la concentración de España en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Tras César Azpilicueta, ayer fue el turno para otro jugador con experiencia como Dani Carvajal en la sala José Villalonga. El lateral derecho del Real Madrid se plantó ante un aluvión de preguntas sobre el asunto después de su entrevista en Onda Cero en la noche del martes, en la que apeló a la «presunción de inocencia» antes de establecer conclusiones sobre el polémico beso no consentido del dirigente a la jugadora Jenni Hermoso.

«Yo en ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima; yo solo defiendo la presunción de inocencia. Está pasando un mal momento y hay que solidarizarse con ella. El presidente también está pasando por malos momentos», precisó el defensa de Leganés. «Conmigo Rubiales siempre ha tenido un trato personal excelente y a nivel de ayudarnos como futbolistas ha sido excepcional. Yo hablo por la parte que me toca, como jugador, y no puedo ponerle ninguna pega», señaló respecto a su relación con el ejecutivo, apartado provisionalmente de su cargo en la FEF por la FIFA.

En este sentido, el zaguero pasó por alto la respuesta de Rubiales al comunicado de los capitanes el lunes, censurando su actitud. A través de un mensaje de su cuenta de X, acompañado de un vídeo de YouTube, el mandatario federativo insinuaba que la postura de los jugadores en su contra tenía que ver con la «presión ambiental». «No he visto la respuesta de Rubiales, sinceramente. Nosotros elaboramos un comunicado en el que mostramos nuestra disconformidad con los actos del presidente en la final. Él mismo ha reconocido que no estuvo acertado. Al final cada uno es libre de pensar lo que quiera sobre el comunicado y si es más contundente o menos», explicó Carvajal al respecto.

«Nuestro comunicado es muy complicado. Hay que poner de acuerdo a 24 opiniones en el vestuario. Lo hicimos con la mejor intención para todos y fue un comunicado acorde a la situación y a lo que representamos», zanjó respecto a la nota leída por Álvaro Morata, primer capitán de la selección por méritos propios según su compañero Carvajal. «Álvaro es el capitán, es el veterano, tiene 30 años, ha pasado por muchos clubes y muchas experiencias y tiene una capacidad de liderazgo envidiable. Todos sabemos lo que nos puede aportar como capitán», valoró en relación a la figura del delantero colchonero en el vestuario español.

Ante las críticas por la actitud tibia de los internacionales españoles con las futbolistas de la selección femenina Carvajal también recordó que en su comunicado los integrantes de La Roja mostraron su felicitación y apoyo a las campeonas del mundo. En cuanto a su relación personal, destacó también su vínculo con las jugadoras del Real Madrid: «Les hicimos un saque de honor a las campeonas madridistas en el Bernabéu y las felicité por redes sociales».