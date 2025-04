Tebas reclama un cambio urgente de la ley: «Con competencias, en seis meses acabamos con el racismo»

Amador Gómez Madrid Jueves, 25 de mayo 2023, 17:04 | Actualizado 19:48h. Comenta Compartir

LaLiga reclamará formalmente este viernes al Gobierno y a los partidos políticos «una modificación urgente» de la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte de 2007, con el objetivo de que al fútbol profesional se le concedan competencias para luchar con eficacia contra esta lacra. También solicitará un cambio en la recién aprobada Ley del Deporte para poder imponer sanciones a los clubes implicados en conductas racistas. «Con competencias, en meses acabamos con el racismo», llegó a garantizar este jueves el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien reconoció que «gritar puto negro o puto mono a un jugador no es una gracia, sino un delito».

Después del escándalo mundial por los últimos insultos racistas proferidos en Mestalla contra Vinicius, Tebas criticó las resoluciones de la Fiscalía en los casos de racismo en el fútbol español y también la lentitud de la justicia ordinaria. «Hemos conseguido que, en el caso de Iñaki Williams, que recibió insultos racistas en Cornellà en enero de 2020, los responsables, para quienes hemos pedido cárcel, estén en el banquillo, pero tres años después, y eso no puede ser», lamentó el presidente de LaLiga, que también repudió la actitud de la Federación Española de Fútbol (FEF) y del Real Madrid, que no se han personado en ninguna de las denuncias presentadas en los juzgados por la patronal.

«Cuando leo que la Fiscalía archiva los casos de delitos de odio o habla de que son temas de rivalidad deportiva, me llevo muchos disgustos», aseguró el máximo dirigente de LaLiga, partidario de clausurar gradas de los estadios, como ha ocurrido con la de animación de Mestalla tras el 'caso Vinicius' del domingo, de que los equipos abandonen el terreno de juego cuando se produzcan gritos racistas y de castigar deportivamente a los clubes con la retirada de puntos. «En España no se pueden quitar puntos, salvo en los casos de alineación indebida», recordó Tebas. «Ojalá lo pongan como sanción», deseó. «Sería bueno empezar a pensar en el tema de retirar puntos a los clubes», insistió, solicitando que una nueva normativa permita a LaLiga imponer duras sanciones que afecten al campeonato. «Las competencias de ámbito disciplinario son de la FEF, no de LaLiga», quiso recordar.

«Si se nos dan competencias en seis meses acabamos con ello, porque es más fácil que el control económico», reiteró Tebas en alusión al racismo, que sí se castiga con pérdida de puntos en Inglaterra. «Primero hay que tener competencias y después ganas y disposición de acabar con el racismo y la intolerancia», lanzó. Tras pedir de nuevo perdón a Vinicius por criticar al brasileño y, para reforzar su apoyo al delantero del Real Madrid, reveló que LaLiga incluso denunció en los tribunales un vídeo racista grabado el pasado 18 de febrero en El Sadar, durante un Osasuna-Real Madrid de Liga, con una voz que decía: «Esta vez no nos la ha metido el puto negro». «Y Vinicius ni se enteró de ello», desveló.

«Ahora no hay soluciones»

Tebas dijo «entender que Vinicius esté frustrado». «Pero yo también lo estoy, porque ahora no hay soluciones», lamentó el dirigente oscense, quien defendió que «LaLiga está muy concentrada en la lucha contra el racismo y en quienes son objeto de insultos» y reconoció que el futbolista brasileño es la mayor víctima «porque es un gran jugador, que será Balón de Oro». «Los grandes jugadores, Cristiano (contra quien se proferían, sobre todo, gritos homófobos) y Messi, a quien se le llamaba subnormal, son los que más insultos recibían, porque generan la malicia humana», subrayó. «En vez de decirle a Vinicius u a otro puto negro, como le dijo el Rey a Chávez (entonces presidente de Venezuela), ¿por qué no te callas?», añadió Tebas.

«Seguiremos peleando por que se meta en prisión a quienes participen en conductas racistas, pero queremos competencias, dentro y fuera de los estadios. Si solo ponemos denuncias y la Fiscalía de Delitos de Odio dice que se trata de un tema de rivalidad deportiva es muy difícil terminar con esos insultos», reconoció Tebas, que no ha encontrado en sus denuncias por gritos racistas la colaboración de ninguna otra institución. «En todas ellas LaLiga se ha personado sola. No nos ha acompañado en ninguna de ellas el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Federación ni, en el caso de Vinicius, el Real Madrid, porque no ha querido participar con LaLiga», lamentó.

También se queja Tebas de las leves sanciones impuestas anteriormente por la justicia deportiva por comportamientos racistas en los estadios. «El Comité de Competición funciona, pero las otras veces, tras las denuncias, debía haber sido más severo», apuntó, recordando también, entre otros, los casos de insultos recibidos por Nico Williams o el exjugador del Cádiz Carlos Akapo.