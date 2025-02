Javier Aguirre, tras ser agredido en Honduras: «No soy de quejarme; es fútbol»

Amador Gómez Madrid Sábado, 16 de noviembre 2024, 17:44 Comenta Compartir

«No hay ni que mencionarlo, porque es fútbol y no soy de quejarme». El seleccionador de México, Javier Aguirre, quiso restar importancia a la agresión que sufrió al término del partido disputado contra Honduras en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, donde fue alcanzado por una lata de cerveza lanzada desde la grada que le provocó una brecha en la cabeza. «Esto no puede volver a suceder, en ningún estadio de Honduras, ni del mundo», reclamó por su parte el seleccionador de este país, Reinaldo Rueda, quien pidió «disculpas a toda la delegación de México, a todo el pueblo mexicano, y al profesor Aguirre, porque esto no puede suceder, y menos en nuestra sociedad».

Tras la victoria de Honduras frente a México (2-0) en partido de la Liga de Naciones de la Concacaf, al Vasco Aguirre le arrojaron desde la grada varios objetos, mientras parte de la afición local profería gritos e insultos contra quien fuera entrenador de Osasuna, Atlético y Mallorca, entre otros equipos. Cuando Javier Aguirre se disponía a saludar a Reinaldo Rueda, una lata impactó en su cabeza, que resultó ensangrentada, aunque el seleccionador mexicano minimizó en conferencia de prensa el incidente.

«Nada, nada. Es fútbol. El cauce del partido fue limpio, fue aguerrido, y ellos merecieron ganar, estuvieron mejor que nosotros en las áreas y no queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo de mi equipo», resumió Aguirre, sin ahondar en la actitud violenta de algunos aficionados hondureños. «Estoy triste, porque es un ser humano, y así como le golpearon a él me pueden golpear a mí. Yo ya lo he vivido en carne propia y no puede pasar esto», insistió Reinaldo Rueda, quien calificó lo ocurrido como «muy lamentable».

La Federación Mexicana de Fútbol ya ha solicitado a la Concacaf sanciones para los responsables de la agresión a Javier Aguirre tras mostrar su «firme rechazo ante cualquier forma de violencia en el fútbol». «Es urgente que todos los actores involucrados en el fútbol, incluidos instituciones, directivos, jugadores, afición y medios de comunicación colaboremos para crear un entorno seguro para todos», proclamó este organismo.

