El imbatible Leverkusen de Xabi Alonso se abona a las remontadas de campeón

Isaac Asenjo Madrid Sábado, 30 de marzo 2024, 17:52 | Actualizado 20:23h. Comenta Compartir

Semana perfecta para el Bayer Leverkusen, que amplía su histórico invicto hasta los 39 partidos (34 victorias y cinco empates) un día después de que Xabi Alonso, el arquitecto del equipo que continúa en la cima de Bundesliga con 70 puntos, anunciara que continuará en la entidad que baña el río Rhin, acallando los rumores que le situaban en el Liverpool o Bayern de Múnich al final de esta temporada. Rival este último con el que además el conjunto negro y rojo amplía la diferencia a 13 puntos de distancia tras el descalabro de los bávaros ante el Dortmund (0-2) en el Allianz Arena.

Siete partidos, 630 minutos y 21 puntos le queda al equipo que dirige desde el banquillo el tolosarra para proclamarse campeón por primera vez en su historia de la máxima categoría de Alemania. Su última mejor campaña fue en la 2010/11, cuando terminó segundo, así como en la 2001/02, 1999/00, 1998/99 o 1996/97.

El técnico vasco, quien hasta el Viernes Santo lucía en el escaparate de neón de los banquillos más importantes del Viejo Continente, se encuentra a punto de hacer alterar de por vida el mito de 'Neverkusen' con lo que sería su primer título de la Bundesliga, y finiquitar de esta manera una de las grandes hegemonías del fútbol europeo.

Tras salvar el invicto de forma agónica hace unos días con una espectacular remontada en la Liga Europa ante el Qarabag, los de Xabi Alonso volvieron a no perder la calma, esta vez ante el Hoffenheim, rival con quien perdían 0-1 en el minuto 88 para terminar ganando 2-1 con gol en el 90'+1'.

A día de hoy es el único equipo que se sostiene invencible en toda Europa en esta temporada, sin nadie que se acerque a sus números, con 111 goles a favor y 31 en contra entre liga, Copa y Europa League. El curso del cosmopolita técnico español -que llegó al banquillo del BayArena en octubre de 2022- está siendo tan arrollador que aún lucha por acabarlo con un triplete de liga, Copa y Europa League.

«He tenido tiempo par reflexionar en este parón por selecciones. He tenido la pasada semana una conversación con el presidente y mi decisión está tomada. Me quedo en el Leverkusen. Ahora todas las cartas están encima de la mesa para ir a tope hasta final de temporada. Este es el lugar en el que quiero estar. He informado a los jugadores de mi decisión, estoy muy agradecido y creo que es la mejor forma de continuar el camino juntos. Mi trabajo en el Bayer no ha terminado. Quiero ayudar a los jugadores a desarrolarse. Aquí todo es fantástico. Todavía soy un entrenador joven y creo que esta es la mejor decisión para mi futuro», expresó el técnico vasco, que continuará un año más en el estado de Renania del Norte-Westfalia, y que ya puede calcular en qué jornada celebrará el título de campeón.