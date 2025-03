La historia de superación del excanterano del Arsenal que quedó tetrapléjico tras ser drogado en una fiesta

Go Fund Me

A veces estar en el momento incorrecto a la hora incorrecta te cambia la vida. La de Daniel Cain, un exfutbolista que pasó por un club convenido del Arsenal, se truncó aquel 9 de junio de 2020. Reino Unido se encontraba en plena desescalada de la pandemia del coronavirus cuando el joven británico, de 23 años, se encontraba de fiesta con sus amigos. Se empezó a encontrar mal, sus amigos dijeron que «tenía un color extraño» y cayó desplomado. Un paro cardiaco que le tuvo 24 minutos con el corazón parado y que desembocó en un coma de 25 días que le dejó tetrapléjico. Ahora se recupera de sus lesiones y su familia busca financiación para un costoso tratamiento que le podría devolver la movilidad.

El medio inglés 'The Independent' se ha hecho eco de la campaña que ha publicado en la plataforma Go Fund Me Natalie, hermana de Daniel, para reunir fondos. En un extenso comunicado, su familiar cuenta la historia truncada de Cain, ingeniero de profesión que ha trabajado para Google en Alemania y que pasó por las filas de clubes convenidos del Arsenal y el Barnet. Natalie cuenta que aquella noche «a Daniel le echaron algo en la bebida y su cerebro y columna vertebral quedaron sin oxígeno».

«Tras dos años y medio en cinco hospitales distintos» -prosigue la misiva- «Daniel luchó contra todas las eventualidades y finalmente volvió a casa en diciembre de 2022. Está en silla de ruedas y depende de cuidados las 24 horas del día. Tiene limitado el movimiento de la parte superior del cuerpo. Es totalmente dependiente, necesita que lo levanten de la cama y lo lleven al baño», enumera su hermana.

Más de 100.000 euros

Pero Cain no se rinde. Ha iniciado un tratamiento en el que sus allegados tienen depositada mucha esperanza para que recupere toda la movilidad que perdió. Lo hace en Hemel Hempstead, una localidad al noroeste de Londres, cerca de la residencia familiar. El NHS, servicio de salud británico, solo financia las seis primeras sesiones, después de las cuales cada sesión cuesta 63 libras por hora. Cain comenzó su rehabilitación el 16 de enero de 2023.

Este programa oscilará aproximadamente entre un mínimo de 4 sesiones semanales al principio y un máximo de 8 sesiones semanales, con un coste de entre 1.008 y 2.016 libras al mes (entre 12.096 y 24.192 libras al año, más de 27.000 euros). Ahora necesita fondos para poder continuar su rehabilitación. Y como son cinco los años previstos para que Cain vuelva a ser el mismo, la familia ha fijado en 113.000 euros la ayuda necesaria para costear el tratamiento. La población británica está respondiendo y en un día ya llevan alrededor de 70.000, por lo que todo apunta a que conseguirán el objetivo.