La FExF trabaja para traer a Extremadura a la selección en un plazo de tres años

J. P. Mérida Miércoles, 21 de mayo 2025, 13:59 Comenta Compartir

Sergio Merchán está a punto de cumplir un año al frente de la Federación Extremeña de Fútbol y quiso hacer balance de su mandato y la actualidad del fútbol regional en un encuentro informal que ha mantenido con periodistas en el Hotel Las Lomas de Mérida. Entre los aspectos más destacados que pudo contar públicamente destaca el deseo de la territorial por traer de nuevo a la selección española absoluta. El objetivo es que la campeona del mundo vuelva a jugar en la región dentro del periodo de preparación para el Mundial de 2030 que organizará España junto a Portugal y Marruecos. «En lo que respecta a mi legislatura en dos o tres años esperemos volverla a ver y vamos a intentar que vuelva a algún otro lugar de Extremadura», declara Sergio Merchán. Para ello, la FExF trabaja de manera conjunta con una de las ciudades importantes de Extremadura, aunque el máximo dirigente del fútbol extremeño y vicepresidente de la Española aclara que para acoger este tipo de partidos internacionales se hacen necesario mejoras en las infraestructuras en cuanto a aspectos técnicos y de asistencia para cumplir con la normativa. «La Federación quiere llevar a la selección a todas las localidades grandes de Extremadura y lo hacemos con todos los campeonatos ya sean de fútbol base o profesional. Al final van a los sitios que están adecuados para estas competiciones porque no todas las instalaciones están acondicionadas para acoger este tipo de eventos. Al final son unos requisitos que nos vienen impuestos por FIFA. Quiero aclarar que actualmente no se pueden acoger partidos de la absoluta en Almendralejo o Mérida, no por sus instalaciones deportivas, que son excepcionales, sino porque tienen otros aspectos de acondicionamiento que no se cumplen».

En cuanto a las opciones de Badajoz, Cáceres y Mérida para ser subsede del Mundial 2030, Merchán apunta que no puede dar una fecha tope en concreto para conocer si finalmente son elegidas por las distintas federaciones porque ahora se están decidiendo los cuarteles generales de las selecciones para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. «Hemos cumplido con el objetivo inicial que era incluir alguna sede y hemos incluido a tres. Ahora hay que esperar en torno a un año y medio para ver cuál es el devenir que FIFA nos puede indicar y a partir de ahí veremos si cumplimos con todo lo que nos comprometimos en su día y podemos ser subsede con alguna de las ciudades».

El presidente de la FExF también deseó suerte a Mérida, Cacereño y Cacereño Femenino en sus respectivos playoff de ascenso, así como a Azuaga, Badajoz, Jaraíz y Llerenense para poder contar con otro equipo extremeño en Segunda RFEF que acompañe al ya ascendido Extremadura. «Sus éxitos son los del fútbol extremeño y quisiera que todos consiguieran esos ansiados ascensos», señala. En ese sentido, valoró muy positivamente el momento del fútbol extremeño con varios equipos con opciones para subir de categoría, aunque lamentó los descensos de Villanovense y Don Benito. «Tenemos a un equipo que va a pelear por un ascenso al fútbol profesional y otro peleando por un ascenso a Primera RFEF. En el fútbol autonómico tenemos ya un equipo más en Segunda RFEF que es el Extremadura y el segundo creo que lo vamos a poder consumar porque son 4 grandes equipos. Y a nivel femenino tenemos el Cacereño peleando por una plaza en Liga F y desde aquí quiero trasladarles esos ánimos. El fútbol femenino en Extremadura va creciendo, también con el Sport Extremadura que ha conseguido ascenso a Segunda RFEF».

Sobre la delicada situación del Villanovense, Merchán considera que sabrá recomponerse y descarta que vaya a desaparecer por sus problemas económicos con la Seguridad Social. «El Villanovense es un club luchador. Su idiosincrasia siempre ha sido la de luchar, su ADN verde. No peligra en ningún momento. No tengo constancia de que peligre. Únicamente ha sufrido un descenso deportivo y en breve volverá a estar donde le corresponde».

El dirigente territorial también se pronunció sobre las quejas del Badajoz por la actuación del arbitraje en su eliminatoria contra el Azuaga. «He hablado con sus dirigentes y creo que las imágenes hablan por sí solas. El árbitro en este caso estuvo acertado, pero son cosas del juego, es un deportista más y se equivocará como lo puede hacer el delantero o el entrenador. Mucho ánimo a estos cuatro clubes y que disfruten de este periodo del año porque es muy bonito para sus aficiones».