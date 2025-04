Europa, etapa reina del Cacereño para la conquista de la salvación

El Cacereño Femenino transita por una Primera RFEF convertida en una ronda trufada de travesías por macizos con exigentes desniveles y puertos de montaña con ... llegadas en alto. Las extremeñas, a remolque durante toda la carrera, aprietan los dientes desde el furgón de cola cuando la orografía no da tregua y se inicia una contrarreloj cuyo final se decidirá al esprint, «va a ser de infarto hasta el final», comenta a este diario Ernesto Sánchez, técnico de las verdiblancas. Aunque restan aún seis jornadas, la de este domingo está catalogada como la etapa reina de cara a sus intereses de permanencia en un partido en el que tratarán de aprovechar las bonificaciones en liza, sumando tres puntos, dejando a cero a su máximo rival para eludir el descenso y apropiándose de un punto extra por el ‘golaverage’. «El resultado de este partido va a marcar muchas cosas».

Las cacereñas, con 20 puntos, mantienen a tres a su máximo perseguidor, el Europa, al que visitan en el Municipal Nou Sardenya a las 12.00 horas. «Partido clave, es muy importante saber competirlo de principio a fin y no pensar en el siguiente día, tenemos que llevarnos algo positivo de allí que nos ayudará a mantener la categoría». El envite no es definitivo, pero casi, porque obligaría a las catalanas a sumar más de la mitad de los triunfos que han cosechado este curso (5) en el último mes y medio de competición. «Nos podemos agarrar a que para ellas es más complicado y más final, porque están por detrás». Y para que la jugada fuera redonda, lo ideal sería ganar por más de un gol para neutralizar el 2-3 de la primera vuelta en Pinilla: «quién sabe, lo mismo marca las diferencias, pero no nos volvamos locos pensando en eso, la prioridad es salir de esas posiciones». En ese duelo recuperarán a Manoly Baquerizo y Tatiana, que ya fue suplente en el último partido. También podría reaparecer Carmen Acedo, con buenas sensaciones, pero con un periodo de inactividad más largo, «las tres son piezas claves, esperemos que estén».

El demarraje permitiría respirar a un equipo agarrotado y demasiado habituado a vivir con la espada de Damocles sobre sus cabezas, «jugar con tensión atenaza las piernas y fallas pases y aspectos que controlas; así rendirán mejor». Necesitarán ese oxígeno extra para lo que se avecina, porque el itinerario aumenta el porcentaje de la pendiente con un ‘tourmalet’ que integran tres de los líderes del pelotón, Osasuna, Barcelona B (no computa para subir al estar el primer equipo en Liga F) y Deportivo de la Coruña, aunque tampoco es mucho más amable la hoja de ruta venidera del Europa, con dos de los gallitos en su itinerario. «Es un calendario complicado, por eso pensamos en este partido y no vemos más allá, podríamos despistarnos». Siguiendo esa línea de pensamiento, Ernesto Sánchez ha dejado en un cajón la calculadora y evita cuantificar el zurrón imprescindible para la supervivencia en la división de plata. «Lo de pitoniso no se me da muy bien, como hagas cábalas, si los de abajo van sumando puntos se te rompe todo y estas haciéndolas cada semana y son muchos dolores de cabeza». Porque el Cacereño tampoco puede perder de vista a un filial del Athletic revitalizado, que está haciendo la goma, ubicado a dos puntos del Europa, esperando cualquier pájara de las barcelonesas para dar el hachazo.

Versión remasterizada

Las cacereñas se agarran a su versión remasterizada de 2024, evocando al equipo que se metió el pasado curso en el playoff de ascenso a la élite, intenso, duro, aguerrido, ordenado, disciplinado y cimentado en su solidez atrás. Solo en duelo ante el Alba (4-3) se ha salido de ese guion desde que se reanudó la competición en el mes de enero. «Estamos volviendo a ser ese bloque reconocible, pero ya queda poca competición y hay que trabajar aún más si cabe». En la tabla no ha podido reflejarse de manera fehaciente esa mejoría porque, aunque defensivamente se han aplicado de manera concienzuda, arriba falta pólvora y colmillo, factor que las relanzó en la 2022/23, «con poquito ofensivamente hacíamos bastantes goles y ahora nos cuesta más».

Los caprichosos hados que azarosamente manejan los hilos de aquello que yace en el limbo futbolístico, popularmente conocidos como suerte, tampoco están siendo propicios con el Cáceres, «a perro flaco todo son pulgas y tenemos ese sinsabor semana tras semana de que con muy poquito nos penalizan y nos cuesta mucho sacar algo positivo». El preparador extremeño pone de ejemplo el último duelo ante el Espanyol en Pinilla (0-1), en el que un golpe de viento hizo ganar altura a un saque de esquina periquito para transformarlo en un gol olímpico, mientras que el travesaño escupió el remate de Nora y el bote se quedó a milímetros de convertirse en el primer tanto local. «Si va cinco centímetros más abajo lo mismo roza el larguero y entra y el córner de ellas en condiciones normales no iría ahí».

Ernesto Sánchez justifica el cambio drástico de realidad del Cacereño en la brecha económica cada vez más acentuada entre los participantes en una competición cuyo nivel se ha disparado. Las cifras que se manejan en el mercado son prohibitivas para las extremeñas, obligadas a explorar otras fronteras. Ante esa tesitura, mucha cantera. «Cuanto mayor sea el número de jugadoras que formemos que lleguen al primer equipo será más fácil resistir el arreón de la categoría. Tenemos a varias de entre 14 y 17 años con proyección interesante que tenemos que ir fogueando en el filial de Segunda RFEF».