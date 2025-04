Inglaterra tiene el enemigo en casa

Cada dos años, la Eurocopa o el Mundial de turno ponen de moda en Inglaterra y entre su afición la banda sonora del torneo continental ... disputado en el país británico en 1996. Allí se gestó otro de los fracasos, de los muchos fracasos que acumula el país inventor del fútbol, cuyo palmarés se reduce al Mundial de 1966. 'Football's Coming Home' (el fútbol vuelve a casa), escrita por los comediantes David Baddiel y Frank Skinner y cantada por The Lightning Seeds, es esa canción a la que se abraza el pueblo inglés una vez más para acabar con 58 años de sequía.

«Allí en Inglaterra y aquí en Blankenhain repetimos constantemente ese 'It's coming home', que ahora sí, por fin, 'It's coming home'», explica un miembro de la expedición de la selección británica a este periódico, aunque han sido tantas decepciones que al manido y repetido 'It's coming home', los pesimistas suelen contestar 'It's the hope that kill you' (es la esperanza que te mata). «La afición siempre ha sido nuestro mejor aliado. Se dice que está en las buenas y en las malas, pero en nuestro caso es siempre en las malas. Ellos quieren vernos luchar, pelear y defender el honor de nuestro país. Claro que, por supuesto, desean que ganemos, pero si no es así, que al menos no falte eso», añade esta misma persona del staff de Inglaterra.

Pasión de exfutbolistas

Esa pasión incondicional y ese aliento de la afición de los 'pross' chocan contra la dureza con la que suelen actuar las leyendas inglesas y de la Premier que ejercen de comentaristas en prensa y televisión durante Eurocopas y Mundiales. Una visión crítica que en Alemania 2024 ha alcanzado su pico: «Este es el torneo que yo recuerdo de análisis más agresivos y contundentes contra el seleccionador y los jugadores. Yo he alucinado con algunos comentarios. Parece mentira que ellos hayan estado ahí años atrás», explica a este periódico una presentadora de Sky Sports que prefiere mantenerse en el anonimato. «Creo también que el tema de la audiencia tiene algo que ver. Hay una competición entre las televisiones que poseen los derechos para ver quién hace más show, quién llama más la atención y eso induce a elevar el tono en la forma y en el contenido. Se puede ser así de ácido, pero de un modo más respetuoso. Nuestra selección necesita apoyo, no que la despedacen», añade la presentadora.

Una amplia lista

Es algo así como tener el enemigo en casa. Y la lista es amplia y mediática. Gary Lineker, Alan Shearer, Wayne Rooney, Jamie Carragher, Gary Neville, Roy Keane. Exfutbolistas todos ellos de mucho peso que también vivieron en sus carnes lo que ellos le han hecho a Inglaterra en esta Eurocopa. «Son 'pundits', expertos en una materia que suelen hablar de la misma con una connotación negativa, que es justo cómo actúan ellos», nos aclara un grupo de periodistas ingleses.

Tras alcanzar la final y jugar una decente primera parte contra Países Bajos, el ruido ha bajado bastante, pero durante la primera fase y los octavos fue una cascada de palos muy seria. «El equipo tiene un rendimiento de mierda. Los jugadores necesitan entender cuál es su trabajo y para eso hay que darles instrucciones», reprochaba Lineker a Southgate. «El juego de la selección es terrible. No creo que ni un solo jugador de Inglaterra pueda mirarse a sí mismo y decirse que ha hecho su trabajo. Southgate no está sacando lo mejor de los mejores jugadores de este país», analizaba Shearer. «No estamos viendo ni coraje ni valentía», decía el irlandés Roy Keane, leyenda del United. «Tenemos talentos enormes y no podemos darnos el lujo de gestionarlos mal», reflexionaba Neville. «Inglaterra parece absolutamente destrozada. No pueden ni acercarse al balón. El signo más seguro de fatiga es el descenso profundo», comentaba Carragher. «Esto es culpa de Guardiola. Él trajo ese pensamiento y este estilo de juego», sentenciaba Rooney.

«Tampoco ellos ganaron»

Críticas que no pasaron de largo por Blankenhain, donde tuvo que salir al paso el capitán Harry Kane para, educadamente, ponerlos en su sitio: «No hemos ganado nada en mucho tiempo y ellos también son parte de esto. Tampoco ganaron. Entiendo que deben ser honestos y tener opinión, pero también tienen una responsabilidad. Sus críticas hacen mucho daño».

Los 'pundits' entienden que no están hablando o escribiendo para millones de personas con el objetivo de dulcificar la realidad. Ellos dicen lo que piensan, aunque no guste al seleccionador o a los jugadores, porque creen que la sinceridad ante lo que ven es el único camino para mejorar, aunque sea una verdad dolorosa. «Es nuestro trabajo. Tenemos que decir las cosas como son», confiesa Shearer. «Ni queremos ser críticos, ni queremos ser pesimistas, pero si vemos lo que hemos visto en esta Eurocopa, tenemos que serlo», explica Lineker. Curiosamente, las voces más conciliadoras han sido las de Karen Carney y Alex Scott, las dos mujeres exfutbolistas que ejercen de comentaristas en esta Eurocopa.

Antes selección que club

Y es que a diferencia de otros países, como España, Inglaterra es un país de selección antes que de clubes, y eso sobredimensiona todo lo que acontece con los 'pross': «Aquí no hay críticas a los jugadores condicionadas por si visten una u otra camiseta, como a veces os pasa en España. Y ser inglés o amar a esta selección no significa tapar las miserias de Inglaterra. A nosotros nos parece un ejercicio muy saludable y ejemplar. Independencia informativa al servicio de nuestro país», sentencian los enviados especiales ingleses en Alemania.