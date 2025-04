La unidad B de Luis de la Fuente cumple el trámite

Jon Agiriano Martes, 25 de junio 2024, 00:10 | Actualizado 08:17h. Comenta Compartir

No suelen ser fáciles de jugar estos partidos en los que los habituales suplentes de una selección ya clasificada salen todos en bloque para que ... los titulares puedan descansar. Es cierto que, tratándose de España, la calidad de los futbolistas que se incorporan no se discute, pero es difícil que el equipo no se resienta de un centrifugado completo, que no pierda fluidez y automatismos y no eche de menos el fulgor de las estrellas que le faltan. Y si el rival se juega la vida y siente el calor de una hinchada volcánica, como le sucedía ayer a Albania en Düsseldorf, las molestias se multiplican porque ya se sabe que la diferencia de pasión marca a veces los equipos.

Digamos que esto es la teoría. La realidad es que la diferencia de calidad decide los partidos con mucha más frecuencia y así ocurrió ayer. Sin hacer ningún alarde, de hecho firmando una segunda parte vulgar, la unidad B de Luis de la Fuente se impuso a Albania sin más agobios que dos o tres en la segunda parte, bien solucionados por Raya. Bastó un gol de Ferran Torres en el minuto 13 para que España terminara la fase de grupos con un pleno de tres victorias y, además, imbatida. Es decir, con un expediente impecable que la convierte en una de las grandes favoritas del torneo. Albania Strakosha; Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laçi (Berisha, m.71); Asani (Muci, m.82), Bajrami (Hoxha, m.71) y Rey Manaj (Broja, m.59). Sylvinho. 0 - 1 España David Raya, Jesús Navas, Laporte (Le Normand, m.46), Vivian, Grimaldo, Zubimendi, Mikel Merino, Dani Olmo (Banea, m.84), Ferran Torres (Lamine Yamal, m.72), Mikel Oyarzabal (Fermín, m.62) y Joselu (Morata, m.72). Goles: 0-1, m. 13: Ferran Torres

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Mostró cartulina amarilla a Bajrami (m.67)y Berisha (m.89) por parte de Albania; y a Vivian (m.90) por parte de España.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo B de la Eurocopa disputado en el Merkur Spiel Arena de Dusseldorf ante unos 47.000 espectadores. En el caso del equipo que juega con sus suplentes estos partidos suelen servir también para poner la lupa sobre ellos, analizar su rendimiento y calcular en qué medida están haciendo méritos y disputando la titularidad. Pues bien, de este análisis se puede decir que sirvió para certificar algo importante, sobre todo de cara a los próximos partidos. Que España tiene buenos defensas -Navas, Vivian y Grimaldo rindieron a un gran nivel-, pero que su estructura defensiva sufre en exceso cuando sus centrocampistas no aprietan lo suficiente. Ocurrió ayer en varios tramos de la segunda parte, sobre todo en la recta final, cuando el cansancio de empezó a notar y las entradas de Fermín y Baena aportaron más confusión que otra cosa. Un gran gol El partido empezó con una Albania impetuosa, jaleada por su público, que aplaudía cada pase de los suyos, cada recuperación, cada saque de banda favorable. España tardó unos minutos en asentarse, alrededor de diez. Lo hizo a partir de dos cabezazos casi consecutivos de Merino, bien parado por Strakosha, y de Joselu, que se marchó fuera. Justo después, en la siguiente jugada de ataque, llegó el 0-1. Fue un ejemplo de buena caligrafía. Gran pase por dentro de Laporte, magnífica asistencia al espacio de Olmo y perfecto remate con la izquierda de Ferran Torres. El gol tuvo un efecto disolvente en la selección albanesa. No es que el mundo se les cayera encima a los de Sylvinho, pero casi. Les cayó un baño de crudo realismo, de esos que apagan los fulgores de un equipo y les dejan cercanos a la melancolía. Noticias relacionadas Eurocopa 2024 | Grupo B Ferran, el seguro de gol para España que alcanza a Zarra Eurocopa 2024 | Grupo B Jesús Navas pone el techo de edad Eurocopa 2024 | Grupo B El Gobierno y la Federación llevan su guerra a los palcos de la Euro España se hizo con el control y comenzó a jugar un partido muy cómodo. Raya solo tuvo que emplearse en una ocasión y fue en el minuto 45, en un disparo de Asllani, el más peligroso de su selección, desde fuera del área. Faltó muy poco para que el equipo de De la Fuente se fuera al descanso con el trámite ya resuelto. Olmo, Ferran y Merino tuvieron tres claras oportunidades casi seguidas a partir del minuto 41. No acertó ninguno de ellos y esa falta de acierto se repitió en la segunda parte. Está claro que España tiene que afinarse de cara a portería si no quiere sufrir algún día, antes enemigos de más jerarquía, sorpresas desagradables. Lo de Italia fue todo un desperdicio y ante Albania se repitió en una buena medida. De ahí que los pupilos de Sylvinho se mantuvieron con vida hasta el final. Raya, de hecho, tuvo que lucirse con una palomita para detener un remate de Broja en el descuento. Las complicaciones de España tuvieron que ver con una mala segunda parte en la que perdieron el control y dejaron que el juego se convirtiera en un correcalles. Esto favoreció a los albaneses, un grupo aguerrido, con mucho corazón, de esos que se viene arriba con facilidad. De haber marcado Joselu una preciosa volea en el minuto 47, quizá el partido hubiera acabado en goleada, que es lo que pareció en la recta final de la primera parte. Sin embargo, el marcador no se movió y las cosas comenzaron a complicarse. Perdieron aire Merino y Zubimendi, también Ferran y Oyarzabal, mientras Dani Olmo lo intentaba sin suerte. No le salen las cosas al gran futbolista del Leizpig, que ha llegado a la Euro muy justito tras una lesión. Los cambios, por otro lado, no tuvieron el efecto deseado. Morata solo dejó algún detalle, Fermín salió pasadísimo de vueltas, Lamine Yamal firmó acciones brillantes pero terminó muy mal las jugadas y Baena apenas apareció y cuando lo hizo perdió un balón peligroso. En fin, que lo mejor que pudo pasarle al partido es que acabase como acabó, sin más incidencias.

