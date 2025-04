Ferran, el seguro de gol para España que alcanza a Zarra

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial a Dusseldorf Lunes, 24 de junio 2024 | Actualizado 25/06/2024 08:17h. Comenta Compartir

Ferran Torres (Foyos, Valencia, 24 años) es un seguro de gol para España. La diana que anotó en el estadio del Fortuna de Dusseldorf supone la número 20 que firma con la selección. Ha alcanzado esta brillante marca en 44 partidos, lo que prácticamente supone que el atacante del Barcelona perfora una portería cada dos encuentros.

Ferran se permite además de esta manera alcanzar al delantero que simboliza la capacidad realizadora en España, el mítico Telmo Zarra, fallecido en 2006. Como el legendario atacante del Athletic, Ferran lleva veinte goles con La Roja.

«Es un orgullo llegar a esta cifra y alcanzar a Zarra. Quiero seguir haciendo historia con la selección y no voy a parar hasta conseguirlo», dijo satisfecho sobre el césped tras adjudicarse el MVP del partido. Y añadió que no había segunda intención en su celebración con las manos en las orejas. «No me reivindicaba, quería oír a los aficionados españoles», dijo.

Eso sí, el de Erandio supera a todos en efectividad. En tiempos en los que los partidos internacionales no eran tan frecuentes, anotó sus veinte dianas en el mismo número de partidos. Ambos comparten la decimotercera posición de los goleadores históricos.

La jugada del gol la iniciaron los dos centrales. Vivian sirvió en corto a Aporte, quien ha lanzado un extraordinario pase interior a Dani Olmo. El del Leipzig volvió a filtrar la pelota y encontró a Ferran, quien superó al portero albanés con un disparo con la zurda que pegó en el poste antes de entrar. El VAR revisó la jugada, pero estaba habilitado.

El atacante del Barcelona explicó que la jugada se trabajó en el vestuario. «Antes del partido había hablado con Dani Olmo que me diera esos balones al espacio. Cuando he arrancado y he visto que me la daba no lo he pensado dos veces», indicó.

Complicado estar en el 'once'

El gol reivindica a Ferran, un jugador que estaba bajo sospecha para muchos en la selección por la relación que mantuvo con la hija de Luis Enrique. Se le lanzaba el ataque descarnado por ello sin tener en cuenta que no sólo tiene un idilio con el gol con España. Además, garantiza aparecer en los momentos importantes. Ya puede decir que ha marcó en un Mundial, una Eurocopa y una UEFA Nations League. El rendimiento del Tiburón con España es espectacular.

Ferran es un jugador que se toma muy en serio su profesión. Tiene complicado entrar en el 'once' de Luis de la Fuente porque le cierra el paso su compañero del Barcelona, Lamine Yamal, pero es una garantía para el seleccionador, al punto de que ha jugado los tres partidos del torneo, aunque sólo haya sido titular ante Albania.

El futbolista llegó al Barcelona en 2021 procedente del Manchester City de por 55 millones. Aspiraba a ser uno de los pilares del equipo catalán, pero el rendimiento no fue el esperado y una lesión le acabó por apartar de ese camino. Desde entonces se sacrifica al máximo para rendir. Llega a tal extremo que cada mañana antes de desayunar se mete en un cubo con agua helada hasta el cuello.

El tanto ante Albania le viene bien para reivindicarse. Su posición en el Barcelona no es firme y se especula con que podría salir. El club catalán parece dispuesto a escuchar ofertas por él. Ferran, mientras tanto, sigue a lo suyo con España, a marcar goles. Es el discutido que resulta indiscutible cuando hay que buscar portería.

