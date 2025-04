Unai Simón vuelve a vestirse de 'parapenaltis'

Gabriel Cuesta Sábado, 15 de junio 2024, 22:17 Comenta Compartir

Goleadores aparte, Unai Simón fue el otro gran protagonista del triunfo de La Roja contra Croacia. El portero del Athletic se hizo grande bajo palos para detener el penalti ejecutado por Petkovic en el minuto 80 tras una falta clara de Rodri dentro del área a Majer. Es cierto que la jugada viene propiciada de un fallo del propio meta al jugar el balón con los pies, pero enmendó su fallo y evitó con una gran estirada a su derecha (y su cara) que entrasen los nervios de última hora con el que hubiese sido el 3-1 en el marcador del Estadio Olímpico de Berlín. También estuvo a la altura con otras actuaciones importantes que mantuvieron la ventaja de La Roja.

😱 Bienvenidos a la locura de Berlín.



¿Penalti? de Rodri, lo para Unai Simón, gol de Petkovic al rechace; finalmente anulado. #EURO2024



¿Te parece bien arbitrada toda esta jugada? #EuroRTVE pic.twitter.com/wVte1OVYQW — Teledeporte (@teledeporte) June 15, 2024

No es la primera vez que frustra a Croacia desde los once metros. Ya en la final de la Nations League, el año pasado, detuvo los lanzamientos de Majer y, de nuevo, Petkovic. El rechace, no obstante, sí que fue anotado por este último. Tuvo que intervenir el VAR para anularlo. ¿El motivo? Que los jugadores croatas habían invadido el área de España antes del lanzamiento. Si también lo hubieran hecho los jugadores de España, el penalti tendría que repetirse. No fue el caso.

En la Eurocopa ya se reivindicó al parar dos penaltis en la pasada edición en la tanda ante Suiza. Selló el pase para semifinales. «Simón ha hecho paradas muy buenas y muy importantes», subrayó el delantero croata Ante Budimir tras la derrota este sábado.