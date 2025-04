Las quejas de Morata, en el foco de la selección

José Carlos Carabias Enviado especial a Berlín. Viernes, 14 de junio 2024, 16:58 Comenta Compartir

No ha empezado la Eurocopa 2024 para la selección española y las polémicas futboleras de consumo rápido se apropian del estreno. En España capitaliza la cuestión Álvaro Morata, autor de unas declaraciones en la Ser que han generado comentarios entre la prensa y también entre sus compañeros al ser preguntados por el tema.

Morata participó la semana pasada en una ronda de ruedas de prensa en la sede de la Federación y esquivó cualquier tema espinoso que pudiera comprometer la convivencia o el ambiente en la selección española. Se le inquirió por los pitos del Santiago Bernabéu durante el amistoso ante Brasil, la base de su crítica y sus quejas, y su respuesta fue el olvido: «No es momento de hacer estas valoraciones; cuando acabe la Eurocopa se podrá hablar».

Sin embargo, el martes, en el ciclo de entrevistas que aportó la Federación, el delantero del Atlético tuvo otra actitud, sin que hubiese cambiado nada el clima en el equipo español ni hubiese sucedido nada más allá de unos días de concentración. «Mis hijos no entienden por qué hay mucha gente que tiene mucha rabia hacia su padre», dijo respecto a esa aureola de jugador polémico que le acompaña, sin que se sepa muy bien el motivo.

Evidentemente, Morata quiso lanzar un mensaje a través de esa entrevista en la Ser. Más allá de la selección, lo hizo con su club, el Atlético, que está en el mercado para fichar delanteros. Morata lleva dos goles desde marzo después de un sensacional inicio de temporada.

«Me imagino que lo que sale en prensa es lo que han hablado ellos (en referencia a los dirigentes del club rojiblanco). Yo no he hablado con nadie. Si leo que el Atleti quiere fichar a ocho delanteros me imagino que es porque no soy la prioridad del club». Y fue más allá: «Tengo 31 años, en octubre hago los 32, no me puedo quedar en el Atleti para no jugar».

La probable llegada al Atlético de Dovbyk, el máximo goleador de la Liga con 24 tantos en el Girona, parece que ha alterado la estabilidad de Morata justo ahora que va a empezar la Eurocopa.

Dani Olmo, en rueda de prensa, fue el jugador de la selección que secundó las quejas del delantero rojiblanco. «Es muy fuerte, tirando a lamentable. Morata ha estado aquí con nosotros muchos años, es el capitán y el referente. No entiendo que no se le apoye, es uno de los máximos goleadores de la selección y siempre que ha jugado ha rendido. Es nuestro capitán y nuestro delantero, junto con Joselu y Oyarzabal. Es un jugador muy importante en la plantilla. El mensaje de unión tiene que calar, no solo en nosotros, que lo tenemos muy claro, sino también en la afición. Necesitamos todo su apoyo en este torneo tan corto».

Tanto Pedri como Nico Williams, que intervinieron en un acto promocional previo, pasaron por encima del tema sin ahondar en la opinión. «Cada uno puede pensar lo que le parezca», dijo el jugador del Barcelona. «Lo mismo», dijo el delantero del Athletic.

Antes de esta polémica, el seleccionador Luis de la Fuente había declarado en una entrevista en este periódico: «No me preocupa para nada que haya metido dos goles desde marzo. Ha metido 15 en la temporada. Es el pichichi español junto a Borja Mayoral. Es un goleador solvente. Hay que ponerlo en valor. Es el cuarto goleador de la historia de la selección. Que nadie se olvide. Para nosotros es de total y absoluta garantía».