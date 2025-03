Le Normand, el muro levantado por Imanol

Robin Le Normand es un muro levantado por Imanol desde la primera hasta la última piedra. Como el propio central ha reconocido más de una ... vez, cuando llegó a Zubieta con 19 años en 2016 no sabía jugar y fue el látigo del actual entrenador de la Real, por entonces técnico del filial blanquiazul, el que le convirtió en futbolista. Había debutado en el Brest, de la segunda división francesa, donde jugó un partido antes de ser descartado.

Acostumbrado a limitarse a defender, sincronizarse con los movimientos de la línea y asumir la iniciativa en la salida de balón, jugando lejos del portero, le costó mucho. Hasta enero de 2017 no fue titular con regularidad en el Sanse, pero el técnico empezó a intuir sus posibilidades y le dio continuidad.

El 2 de diciembre de 2018 debutó en Primera de la mano de Asier Garitano, pero siguió en el filial. En verano de 2019, tres años después de su aterrizaje en la Real, el club decidió apostar por él. Imanol reconvirtió a Igor Zubeldia de pivote a central y dio la alternativa a Le Normand. Su valor de mercado entonces era de 300.000 euros y hoy está tasado por Transfermarkt en 40 millones.

Cuando llegó a la Real, se instaló en un piso en Astigarraga, muy cerca de San Sebastián en una zona con mucha vivienda nueva y familias con niños. Ocho años después, internacional, con sucesivas renovaciones acordes al crecimiento de su nivel como futbolista de Primera y de competición europea, sigue viviendo en la misma casa, discreto entre sus vecinos.

Se cansó de esperar a Francia

Le Normand es, por encima de todo, un defensa. Corpulento, busca el choque con determinación y se siente cómodo en el contacto, del que casi siempre sale ganador. Tremendo por arriba, es un futbolista moderno que se maneja muy bien en el mano a mano, en el primer duelo, la suerte clave del juego. No le importa acudir a esos duelos muy lejos, en campo contrario. Tiene interiorizado el libreto de Imanol y no duda en recurrir a la falta táctica las veces que no consigue ganar esa primera jugada. El fútbol de hoy exige centrales que no necesiten superioridad numérica para sujetar a los delanteros y Le Normand tiene esa capacidad para medirse en individual.

Su valor de mercado en 2018 era de 300.000 euros y hoy está tasado por Transfermarkt en 40 millones

Diestro, se desempeña como central izquierdo dejando su perfil natural a Igor Zubeldia, un virtuoso de la salida de balón y durísimo en el quite, virtudes que liberan al francés de muchas obligaciones y le permiten explotar sus puntos fuertes. Domina lo sencillo y no se complica. Se incorpora al juego a balón parado y va bien de cabeza. Es de los jugadores que se mete en todos los líos antes de cada córner, en defensa y en ataque, de esos a los que el árbitro suelta un discurso cada vez que se va a botar un saque de esquina.

Le Normand decidió aceptar la propuesta de Luis de la Fuente tras comprobar que la llamada de Didier Deschamps no llegaría desde París. Su consolidación como titular indiscutible en la Real no llegó por ser un virtuoso, sino un futbolista directo, que desdeña cualquier adorno. Soluciona problemas con sencillez y es expeditivo, no deja jugadas sueltas.

En su mejor momento

A los 27 años, cumple 28 en noviembre, Le Normand está en el mejor momento de su carrera y ante la decisión de qué hacer con su futuro. Con ofertas de la Liga (Atlético de Madrid) y del extranjero (el Nápoles lleva años cortejándole), el defensor bretón tiene firmado con la Real hasta 2026 y se encuentra ante el contrato más importante de su carrera. El club blanquiazul cuenta con él y maneja otras ofertas. Su actuación en la Eurocopa podría definir de forma más exacta su futuro.