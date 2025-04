Nico, la pieza más apetecible del mercado

El excepcional rendimiento de Nico Williams en la Eurocopa le ha convertido en la piezas más apetecible del mercado mundial. El jugador del Athletic ha ... sido hasta ahora el mejor jugador de la mejor selección del torneo. Los hinchas rojiblancos están acostumbrados a verle rendir a un altísimo nivel, pero en el mundo ha causado impacto lo que es capaz de hacer.

Nico ha sido sondeado por poderosas escuadras. Liverpool, Chelsea y Arsenal en la Premier League se han acercado a él. En Alemania lo ha hecho el Bayern de Múnich y en España, el Barcelona.

El jugador renovó en enero hasta 2027, pero la cláusula no subió mucho porque el jugador no quería cerrarse la puerta a una posible salida. Pasó desde los 50 millones a una cantidad que el club no ha hecho pública, pero que se sitúa en el entorno de los 58.

¿Qué sucederá? Tal y como indicó hace unos días este periódico en el club hay confianza en que siga una campaña más. Es la del regreso del Athletic a las competiciones continentales y la final de la Liga Europa es en San Mamés.

La opinión de su entorno

En el club bilbaíno se cree, además, que su entorno mantiene la misma posición que cuando firmó en enero. Creen que lo mejor para él es mantenerse al menos una campaña más en el club que le vio crecer y en el que está al lado de su hermano Iñaki.

El problema es que se ha convertido en una pieza tan apetecible que será complicado para el club de San Mamés hacer frente a las acometidas económicas de otras entidades.

Nico acababa contrato la pasada campaña, pero se negó a irse libre y dejar a su club sin un traspaso. Lo quisieron varios equipos. El que más insistió fue el Aston Villa, al punto de que su entrenador, Unai Emery, se entrevistó en dos ocasiones con el jugador, una de manera telemática y la otra cara a cara en Hondarribia (Gipuzkoa).