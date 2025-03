Luis de la Fuente (Haro, 62 años) reivindica su temperamento templado en la primera entrevista que ofrece en la concentración de España en un idílico ... rincón de la Selva Negra alemana. «No es necesario poner mala cara o ser maleducado para que digan que tienes carisma», zanja un seleccionador encantado de lo que ve en su equipo. «Estamos preparados para competir con los mejores» avisa.

– A tres días del debut ante Croacia, ¿a qué aspira España?

– A competir por ganar todos los partidos, por estar en disposición de estar en la final. Sin favoritismos o no favoritismos, que eso para mí no es importante. Sí me parece que estamos preparados para competir con los mejores hasta el final.

– ¿España puede soñar a lo grande?

– En este contexto que explico. sí. Estamos preparados para luchar hasta el final y luchar por todo. Ganar o no ganar, eso son detalles, pero que tenemos todo para estar en disposición de luchar por lo máximo, sí.

– ¿Cuáles son los principales argumentos de la selección?

– Sin ninguna duda, la sensación de equipo que hemos dado, el crecimiento que he visto y que tenemos individualidades muy importantes. Somos un equipo peligroso porque somos muy versátiles, tenemos muchos registros en ataque y defensivamente somos muy ordenados y equilibrados. Eso nos hace un equipo fuerte y potente.

– ¿Hay algún punto débil que le preocupe?

– Siempre se puede mejorar. El mejor equipo del mundo también. ¿Puntos débiles? Estamos en mejora constante. Somos un equipo muy joven y que tenemos que seguir creciendo y evolucionando, pero como equipo somos muy poderosos. Este grupo está en crecimiento y sé que a medida que pasen los partidos iremos ofreciendo mejores sensaciones.

– ¿Quienes son los favoritos?

– Estamos entre ellos. Está Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, Croacia, Italia... Este es el torneo más duro de los últimos tiempos porque hay más selecciones que en otras Eurocopas y no se ha quedado ninguna de las potentes fuera.

– ¿Cómo hacer frente a la Croacia de Modric?

– Es un equipo muy experto, acostumbrado en estos últimos años a competir en Mundiales y Eurocopas. Tiene muchísima calidad, y para mi gusto es de los que mejor juegan. Son muy competitivos. Ya demostramos en la Liga de Naciones que podemos competir con ellos y además en este último año hemos crecido y mejorado como equipo.

– Es el último torneo de selecciones para Modric...

– Bueno, eso de que es el último... Hay que verlo. Normalmente se dice que el fútbol deja al jugador que se retira, pero Modric, como nos pasa con Navas, es de los que deja el fútbol, no al revés. Es un jugador con mucho talento, un líder, juega maravillosamente y es además un jugador de equipo.

– Se ha generado una cierta controversia porque Laporte llegó tras no jugar los dos últimos partidos en Arabia. ¿Cómo se lo tomó y cómo le ve de nivel?

– Le veo perfectamente porque conozco sus números. En el último mes jugó once partidos. Que no jugara los dos últimos fue incluso mejor porque le permitió recuperar. Está perfectamente. A mí no me genera ninguna duda.

– Y ese fecha de su llegada, ¿le generó alguna molestia?

– No. Eso estaba hablado. Es una cuestión de régimen interno, pero por ejemplo tuvo los mismos días que los futbolistas del Real Madrid jugando la Champions. Habíamos pactado los días que iban a tener tras terminar sus competiciones cada uno.

Sale en defensa de Morata

– La gran noticia del último amistoso es que Pedri vuelve a ser Pedri.

– Es lo que yo demandaba a Pedri, simplemente que se encontrara con él mismo. Necesitábamos que cogiera confianza, seguridad. ¿Cómo? Jugando y con partidos como el último. Estamos encantados de que vuelva a ser el Pedri que todos conocemos, aunque creo que todavía tiene un margen de mejora tremendo. Sé que en esta competición nos va a dar mucho más de lo que está dando. Va a llegar a niveles muy altos.

– Morata, delantero centro titular, lleva dos goles desde marzo. ¿Le preocupa?

– No. Para nada. Ha metido quince. Es el 'pichichi' español junto a Borja Mayoral. Es un goleador solvente. Hay que ponerle en valor. Es el cuarto goleador de la historia de la selección. Que nadie se olvide. Para nosotros es de total y absoluta garantía.

– ¿Oyarzabal aparece como alternativa?

– Lleva cuatro goles en dos partidos y se le ve con frescura. Esta jugando en esa posición en la Real y con nosotros lo ha hecho en la sub'21 y en la olímpica. Nos da mucha versatilidad. Juega en banda, por dentro... Tiene gol.

– Hay muchas expectativas puestas en Lamine Yamal. ¿Cómo gestiona esa presión a sus 16 años?

– Le damos total naturalidad y tranquilidad. Hablamos mucho con él. Hay que ser equilibrado y humilde. Esto del fútbol cambia en un momento dado y todos los halagos se volverán críticas. Le decimos claramente qué es lo que queremos de él, que juegue con tranquilidad. Nos responde y entiende perfectamente ese mensaje. Seguramente, a los medios les parezca más crío y sin embargo es un jugador con madurez para la edad que tiene. Entiende perfectamente su papel y lo que representa mediáticamente.

Temperamento conciliador

– No busca la confrontación en las ruedas de prensa. ¿Siente que es parte del trabajo del seleccionador dar una imagen conciliadora de La Roja?

– Cada uno es como es. En mi vida particular también actúo así. No hay mejor manera que tener una relación de cualquier tipo desde el diálogo y el respeto. Trato de facilitar el trabajo a todos los medios y profesionales, de igual manera que me gusta que se me haga lo mismo. No veo mejor manera de funcionar que ésta, fluida y explicando todo lo que se pueda explicar.

– Se le elogia por ser alguien razonable y prudente, pero a la vez se le echa en cara que le falta carisma. ¿Qué responde?

– A mí lo del carisma no me preocupa. Me preocupa simplemente que mis jugadores crean en mí, y lo hacen. ¿Qué es el carisma? ¿que te insulte?, ¿que te trate mal?, ¿ser irrespetuoso? ¿eso es carisma? Eso conmigo no va. Nunca voy a perder esas formas porque me han educado así y tengo estos valores. Y creo que no es necesario mostrar una cara fea y ser maleducado para que digan que eso es carisma. Si ese es el carisma que se necesita, no me gusta ese carisma.

– ¿Se ha sentido maltratado alguna vez?

– El mejor de los halagos ha sido el de esa gente que me ha cuestionado porque igual no tenía el perfil de entrenador de elite. Estoy orgulloso de donde vengo, del camino que he recorrido. He venido desde abajo hasta donde estoy. No me ha regalado nadie nada. Eso para mí es un halago. No hace daño quien quiere, sino quien puede. Hay muchos caminos y he llegado por otro. Por el que yo he llegado seguramente no hay nadie que haya obtenido los resultados que he obtenido yo. Simplemente ha sido cuestión de dar una oportunidad.

– Lleva año y medio en el cargo, ¿se siente fortalecido tras ganar la Liga de Naciones?

– Sí, sí, pero me siento fortalecido desde que los jugadores mostraron conmigo un nexo de unión excepcional. Hicimos un grupo fuerte. El mejor aval de un seleccionador es el rendimiento de sus jugadores. Lo que viene de fuera no me inquieta nada.

– ¿Su peor momento?

– La lesión de Gavi. Fue el peor momento por lo que significaba para el club, para la selección, para sus compañeros, para mí...

– ¿Duele más eso que una derrota?

– Hubiera cambiado cualquiera de esas victorias, incluso la más importante como la Nation League, porque no hubiera ninguna lesión. Ha habido otras, pero no tan graves como de la de Gavi.

– ¿Le dolieron las críticas que recibió por esa lesión?

– Ahí simplemente se demostró que el ser humano puede ser muy miserable. Con el tiempo ha quedado reflejado quién las hizo y de qué manera. Se cuestionó que no habíamos gestionado bien ese momento. Era un partido oficial y muy importante.

– ¿Cómo le afecta la crisis perpetua de la Federación?

– Nadie puede ser ajeno a esa situación. No es agradable, pero son cosas que no podemos controlar. Intentamos vivir al margen de ello, pero no vivimos en una burbuja.

– ¿Cuánto se arrepiente de aquellos aplausos a Rubiales?

– Ya lo dije. Me equivoqué, fue un error. No me reconocía en la situación en un contexto complejo. Dije sinceramente que no me sentía nada bien. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Debemos aprender a ser generosos para perdonar al que pide perdón y disculpas. Lo hice y me sentí totalmente liberado y bien conmigo mismo.