Nacho, en su despedida del Madrid: «De nota me pongo un 10»

Después de dos semanas y media en Alemania en silencio, sin entrevistas ni voz en público, comparece Nacho en la sala de prensa de la ... selección española. El capitán del Real Madrid se marcha a la liga de Arabia Saudí, al equipo Al Qadsiah. Retiro dorado para él, dos temporadas y veinte millones a la cartera. «Me pongo de nota un 10», dice a modo de resumen de su trayectoria en el club, trece campañas y seis Champions.

«Me hubiera gustado que el tema de mi futuro se hubiera solucionado antes de venir a la selección, pero no pudo ser -recuerda el central-. Llevamos tres partidos ganados, no me ha afectado nada la situación. Hace muchos meses que sabía lo que iba a ser mi futuro, y esto me ha hecho disfrutar más con el Real Madrid y la selección».

Nacho aclara en su intervención que no ofrece rueda de prensa de despedida, que ya habrá un acto con el Real Madrid, sino para aclarar públicamente su recorrido futuro. El defensa se va al extranjero, dice, millones aparte, porque no quiere enfrentarse al Madrid: «Ni me veía ni quiero jugar contra el Madrid. Los del Real Madrid son muy buenos, nunca querría enfrentarme a ellos. Necesito vivir algo diferente, nuevo, con mi familia, mis hijos».

Disponible ante Georgia

El capitán blanco, que ha tenido molestias que le impidieron jugar los dos últimos partidos con la selección ante Italia y Albania en dura competencia con Laporte y Le Normand, asegura que estará en condiciones para ser alineado el domingo contra Georgia.

¿Cómo has llevado que nunca se te considere titular indiscutible en el Madrid o en la selección?, se le pregunta. «Mi aspiración ha sido ser titular en cada partido, puede ser que para los canteranos sea más difícil, pero no me cambio por ningún jugador en la historia del fútbol, he sido muy feliz en el Madrid con el papel que he tenido, me voy con orgullo, cada temporada parecía que no iba a jugar, pero siempre le he dado la vuelta».

Nacho tuvo palabras de agradecimiento para Luis de la Fuente por su apoyo durante estos días y habló de la perspectiva de la selección en la Eurocopa: «Puede que seamos favoritos, sí, estamos en una dinámica positiva, tres partidos ganados, pero eso no nos va a descentrar del objetivo, representar a un país maravilloso. Si se puede levantar un título con tu país es lo más especial».

El Madrid se queda sin canteranos en la alineación, Carvajal y poco más: «Me gustaría un Madrid con once canteranos, pero sabemos que es el club de exigencia máxima y solo se pide ganar. Es un tema para el club. Yo lo he dado todo».

¿Qué nota te pones?, se le dijo. «Me pongo un 10 -contestó el madridista-. Sé en el club que estoy, he estado ahí cuando se me ha exigido, he competido contra los mejores delanteros del mundo y sin parecer pretencioso, me considero de los mejores».