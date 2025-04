Merino, el héroe inesperado: «Me he dado cuenta que era gol cuando he recibido 30 collejas»

La organización de la Eurocopa hace atronar una canción por megafonía dedicada al equipo ganador. En los cinco partidos que ha jugado España los duelos ... han concluido con 'Mi gran noche', de Raphael, que los jugadores entonaron entusiasmados junto a sus apenas 7.000 seguidores en el estadio del Stuttgart.

Una España muy seria tuvo un protagonista inesperado, Mikel Merino (Pamplona, 28 años). No es titular, pero es un fijo de Luis de la Fuente, con el que ha jugado los cuatro partidos de la competición. «Hay que agradecer mucho a los que han entrado a lo largo del partido», lanzó Aymeric Laporte, reivindicado por su altísimo rendimiento.

«No hay que poner caritas cuando no eres titular. Hay que salir con todo al campo a aportar», reflexionó luego el propio Mikel Merino, autor de un gol que entró en la leyenda según la pelota besó la red. Es el que sirve a España para derrotar por primera vez en su historia a un anfitrión de una fase final y además coloca a La Roja en las semifinales de la Eurocopa.

«He tenido la suerte de hacer un gol que es historia», se felicitó el protagonista. Y tanto. Ya forma parte de un cuarteto para la historia. Maceda (en la Euro'84), Fernando Torres (Euro'2008), Puyol (Mundial'2010) y el pamplonés han firmado las dianas más importantes de la historia de España ante Alemania. Hay otro motivo por el que está en los anales. Es el tanto más tardío de la selección en toda su historia.

El partido parecía dirigirse a los penaltis cuando Olmo, designado MVP del partido, cogió una pelota en la banda izquierda. Colocó un centro extraordinario. «Dani tenía la pelota a pierna cambiada y he buscado la espalda de Rüdiger para colocarme entre los dos centrales», recordó el centrocampista navarro.

El central del Madrid se vio sorprendido. Merino se quedó sólo en el área. «He hecho una especie de escorzo para rematar. No he visto salir la pelota, pero luego la he visto entrar por la escuadra. No me lo creía al principio, pero en cuanto he recibido treinta collejas me he dado cuenta de todo», resumió el jugador de la Real Sociedad. «Ha sido un golazo», le felicitó su entrenador, Luis de la Fuente.

«Ha sido un espectáculo de balón», dijo el protagonista sobre el centro de Olmo. Tenía razón. Fue un centro preciso de un jugador que no solo fue el mejor de su equipo sino que además tuvo arrestos para asumir el papel de líder en ataque en un equipo que estaba sin Nico, Lamine Yamal, Morata y Fabián. Merino hizo historia, pero en buena parte es gracias al magnífico rendimiento del jugador del Leipzig pese a que entró en frío en el partido por la lesión de Pedri.

En un contexto de máxima adversidad y presión, fue un jugador que demostró estar a un nivel altísimo. A partir de ahora tendrá más protagonismo porque Pedri no volverá a jugar en lo que resta de torneo.

Relación con Stuttgart

«Estoy muerto. La adrenalina me está pasando factura ahora. Ha sido un momento único, pero hay mucho trabajo colectivo e individual. Es una alegría inmensa por todos mis compañeros. Que nos empataran en el minuto 90 fue un palo, pero creo que nos merecemos la clasificación», comentó Merino, el héroe de La Roja.

Merino tiene mucha relación con Alemania. El Borussia Dortmund lo fichó con 22 años, pero las cosas no funcionaron y dejó el país con destino al Newcastle con apenas ocho partidos.

Además, en este mismo estadio debutó en 2020 con España y marcó su padre Miguel uno de los goles más importantes de la historia de Osasuna en 1991 en un partido de Copa de la UEFA. Tras recibir las «treinta collejas» de sus compañeros se quedó solo y se dirigió al banderín de córner. Allí dio un giro a su alrededor. Era la forma de homenajear a su progenitor, quien celebraba así sus tantos.

«Ha marcado Merino» y lo ha celebrado como su padre, en el mismo estadio, 33 años después. Fútbol. pic.twitter.com/BZtCjKFqlk — Ferwin (@Fermingway) July 5, 2024

Aquel día Miguel, presente ayer en el estadio, firmó la última diana de Osasuna, que eliminó con un 2-3 a un Stuttgart que ese año ganó la Bundesliga. «Estoy esperando acabar con vosotros para ir a abrazarle», confesó Mikel, emocionado, a los periodistas.