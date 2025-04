Modric ensalza a Lamine Yamal: «A su lado me veo viejo; es el gran peligro»

José Carlos Carabias Enviado especial a Berlín Viernes, 14 de junio 2024, 19:06 | Actualizado 21:22h. Comenta Compartir

A Luka Modric se le amontonan los desafíos y los recuerdos. Es la virtud de quien cumple más años que los demás y se acostumbra a mirar tanto al futuro como al pasado. La cuerda es desigual para el genio del Real Madrid, le queda poco camino por delante y mucho recuerdo si mira atrás. En las entrañas del estadio Olímpico de Berlín, donde Jesse Owens en los Juegos del 36 y su célebre pista azul actual de atletismo, el capitán de Croacia habla de su trayectoria y también de España, su rival este sábado.

«Si me hubieran puesto un papel delante cuando crecí y hubiera podido escribir todo lo que quería en el fútbol, me hubiese dado miedo poner todo esto. No me lo esperaba, pero aquí estoy. Me enorgullece», saluda en una rueda de prensa con mayoría de preguntas en español y todas las respuestas en croata.

«Tengo ganas de jugar esta Euro. Recuerdo el Mundial 2006 en Alemania. Hubo un ambiente impresionante en este estadio, uno de los mejores que he vivido«, dice el madridista.

Croacia ronda el título que no llega, finalista en el Mundial 2018, en la última Nations League, tercera en la Eurocopa 2020. Modric quiere levantar una copa. «Hemos demostrado que merecemos estar en lo más alto del fútbol europeo. En la Eurocopa nunca hemos podido dar ese último paso, pero espero que podamos alcanzar algo importante esta vez».

Modric comparó a la España campeona con el actual equipo de Luis de la Fuente. «El equipo que ganó el Mundial y la Euro dos veces era especial, uno de los mejores de la historia. Pero ahora tienen una gran mezcla de jóvenes y jugadores con experiencia. Son un buen grupo, con mucho talento y rápidos en las bandas. Son uno de los candidatos».

Al madridista le preguntaron por Lamine Yamal, que era un bebé cuando él jugó su primer Mundial. «Me siento muy viejo a su lado. Pero los años no importan mucho. Da igual si eres demasiado joven o mayor; lo que importa es lo que se demuestra en el campo. Esta temporada ha hecho cosas increíbles. Todo el mundo lo ve como uno de los peligros de España. Tiene un potencial enorme y una carrera fantástica por delante».

Partido de altos vuelos se anuncia en el Olímpico de Berlín. «Todos queremos jugar contra las grandes. España es una de ellas -comenta el capitán de Croacia-. Tenemos ganas de jugar. Los conocemos bien y sabemos que los detalles serán importantes; debemos cuidarlos, dar nuestra mejor versión. Nunca nos cansamos de los mejores partidos».