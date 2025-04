De la Fuente: «A veces tenemos que sentirnos más orgullosos de ser españoles»

José Carlos Carabias Enviado especial a Berlín Viernes, 14 de junio 2024, 21:29 | Actualizado 22:05h. Comenta Compartir

Luis de la Fuente empieza la rueda de prensa previa a su debut en una Eurocopa con un ramalazo de su estilo y su carácter. «Es un placer estar aquí con vosotros», dice cara a los medios de comunicación, al tiempo que confirma su pensamiento sobre un equipo titular definido y lanza un mensaje que sirve para titular: «Somos el mejor país del mundo, pero tenemos que mejorar cosas, sentirnos más orgullosos de ser españoles».

El técnico riojano afronta su primer gran torneo internacional. «Representar a España es una gran responsabilidad. Representamos a todos los aficionados, es el reto más importante hasta ahora, la dimensión de la Eurocopa trasciende a otras situaciones, aunque es fútbol y es dirigir jugadores. Son situaciones que ya hemos vivido, se trata de estar tranquilo, es una preciosa competición y queremos disfrutar».

Defendió el valor de su selección. «No creo que estemos infravalorados. Internamente sabemos que es una gran selección y hay potencial para competir. Tenemos un nivel muy alto».

De la Fuente salió como pudo de una pregunta rotunda. Habrá más aficionados croatas. Como siempre hay más hinchas de otros países que españoles. «Nuestra responsabilidad es que se motive a la gente para que esté enganchada, con victorias se consigue de mejor manera, dar motivos para que nos sigan de manera multitudinaria».

El asunto derivó en más opiniones en este sentido. ¿Por qué falta el sentimiento nacional?, se le preguntó. Y respondió el técnico: «Somos el mejor país del mundo, pero tenemos que mejorar cosas, como sentirnos mas orgullosos de ser españoles, necesitamos más todavía porque somos el mejor país del mundo».

De nuevo protagonista en una rueda de prensa Lamine Yamal, el chico que se ha traído deberes para cumplir en cuarto de la ESO. «Lamine es un niño con un talento de los elegidos, que tienen muy pocos. Tenemos que llevarle con normalidad, arroparle, desde la humildad crecerá más. Si no tiene equilibrio, lo pasará mal. Dais por hecho que van a jugar Lamine y Nico, y luego si no juegan diréis que es una sorpresa, pero no para mí».