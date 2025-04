La Ley de la Atracción, la creencia de Raya que le ha llevado a España

«Soy muy creyente de la Ley de la Atracción», lanzó David Raya (Pallejá, Barcelona, 28 años) en la zona mixta del estadio del Fortuna ... Düsseldorf cuando se le cuestionó cómo es posible pasar en diez años de la quinta división inglesa en la que jugaba en el Southport a ser el portero titular del Arsenal y a debutar con España en la Eurocopa.

¿Qué es la Ley de la Atracción? Según sus partidarios los pensamientos (emociones, creencias, anhelos...) que una persona posee provocan consecuencias afines a lo que se desea. Sus detractores recuerdan que no tiene base científica y que por tanto se trata de una pseudociencia.

Para los creyentes como Raya, la clave es mantener una mentalidad positiva y enfocarse en lo que se desea como mejor método para conseguirlo. Es lo que hizo Raya desde que llegó a Inglaterra con 15 años. «Llevo muchísimos años pensando en que podría estar en la selección. Soy muy creyente de que el trabajo da sus frutos. Con un pensamiento positivo, todo puede pasar», mantuvo.

Ese pensamiento positivo es el que le ha llevado a ser uno de los porteros con mejor juego de pie del mundo. «Podría vestir la camiseta número '10'». Jürgen Klopp, entonces entrenador del Liverpool, se rindió en septiembre de 2021 a Raya. En aquel empate a tres entre el Brentford y el equipo del alemán, el portero catalán «mandó varios balones increíbles, exactamente lo que debes hacer cuando juegas ante nosotros». Uno de ellos, recordaba el protagonista, dio además paso a uno de los goles.

A Raya le gustaba jugar de niño como futbolista de campo, pero era el menor de la familia. Y eso significa obligaciones. «Tengo un hermano que tiene tres años más que yo. Era delantero y me ponía de portero cuando jugábamos entre nosotros», recordó en una entrevista en 'La media inglesa'. «Desde pequeño me ha gustado salir con el balón jugado y no pegarle para arriba», añadió el portero, al que Klopp alinearía de mediapunta en la Premier. Sin embargo, el barcelonés es más modesto: «En España en Tercera podría jugar perfectamente de mediocentro, aunque no me pidas correr mucho». De hecho, en su equipo, el Arsenal, es habitual que participe en los rondos y cuando Mikel Arteta le da la ocasión le gusta tomar parte en algún partidillo como jugador de campo.

En el trueno que no cesa que es España en la Eurocopa, Luis de la Fuente abrió con tacto ante Albania la puerta a los olvidados. Y demostró que tiene una gran plantilla. Una de las imágenes que queda de esa noche de Düsseldorf es la exhibición de Raya. Firmó un partidazo con tres grandes intervenciones y demostró la solidez de un mediocentro en el juego al pie. Sus 26 pases cortos fueron precisos. Lo mismo sucedió con cinco largos. La efectividad fue de un centrocampista: 84% de acierto.

Todo marcha sobre ruedas para la selección. El técnico riojano tiene un indiscutible número uno en la portería, Unai Simón. No hay opciones de que Raya le desplace, pero se ha confirmado como una garantía absoluta. «Hemos hecho un partido muy serio. Estoy disponible para jugar cuando el míster lo crea oportuno», indicó en la zona mixta.

Fue una noche inolvidable para el catalán, quizá el gran desconocido de la selección pese a ser titular en el Arsenal. «Agradezco que la gente no me conozca, Pedri no puede ni salir a tomar un café», dijo en 2022 a La Vanguardia.

Un joven a la aventura

La suya es la historia de un joven que se lanzó a la aventura en la adolescencia. Jugaba en el juvenil C de la Gramanet cuando el Blackburn Rovers, que tenía un acuerdo de colaboración con el club barcelonés, le llevó a entrenar unos días. Lo fichó. «Noté que debía madurar porque vivía solo. Cuando regresaba a España me sentía más maduro que mis amigos que seguían en casa de mis padres», recuerda. Su primer equipo senior no fue nada glamuroso. Le cedieron al Southport, de la quinta división inglesa.

En esos tiempos comenzó a creer en la Ley de la Atracción. Regresó al Blackburn, fichó en 2019 por el Brentford y el 13 de agosto de 2021 debutó en la Premier, fecha que se tatuó en su cuello. Luis Enrique, un integrista del juego con el pie del portero, le reclutó para la selección. Sus números son espectaculares. Seis partidos jugados, todos ganados.

El pasado verano fue cedido al Arsenal por tres millones de euros y una opción de compra de 31 que con casi toda seguridad se ejecutará. Extrañó a muchos porque estaba Ramsdale, pero a mediados de septiembre Raya saltó a la titularidad y no la ha abandonado. Seguro que lo visualizó con la Ley de la Atracción.