Joselu en su adiós del Madrid: «Mi papel no iba a ser el mismo que la pasada campaña»

José Luis Mato 'Joselu' (Stuttgart, 34 años) se despide del Real Madrid para irse al Al-Gharafa de Catar. El delantero asume que le llagada ... de Mbappé y Endrick han sido clave para tomar la decisión de dejar el club blanco. «Era el momento oportuno para dar este paso. Debo agradecer al Madrid, a su presidente y a José Ángel Sánchez (director general) por toda su implicación para hacer la operación». El club del Bernabéu ha ejecutado su opción de compra por 1,5 millones para traspasarlo de inmediato por esa misma cantidad al club asiático.

«Me mueve las ganas de seguir compitiendo. Mi papel en el Madrid no iba a ser el mismo que el año pasado. Me voy a un país muy bueno. Era el momento perfecto para dar ese paso. No quería irme a otro club europeo. He salido de la mejor manera posible, consiguiendo títulos y ganando la Champions. Era el momento», reflexionó el atacante al ser cuestionado por la influencia que la llegada de Mbappé y Endrick tiene en su adiós.

«No es fácil llegar a un club como el Madrid con 33 años. He disfrutado cada momento», dijo un delantero que será recordado siempre por dos goles al Bayern en la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones.

El delantero se refirió además a la relación que le une a Stuttgart, ciudad en la que nació y en la que vivió hasta pasados los dos años. «Mi madre iba a ver partidos a ese estadio», dijo en referencia al campo en el que España se jugará con Alemania el pase a semifinales.

«Yo no me acuerdo de nada de la ciudad, pero mi madre y mi hermana me transmitieron el respeto y el orden que hay en este país», evocó. Y cerro su referencia. «Además en ese campo fue mi primer gol en la Bundesliga (con el Hoffenheim en la campaña 2013-14)».

El ya exmadridista se refirió además a que puede ser el último partido de Kroos como profesional. «Esperemos retirar a Toni. Ha sido un placer jugar con él. Es un jugador que refleja lo que es el Real Madrid y todos los valores que tiene el club».