El Real Madrid compra a Joselu para allanar su marcha a Catar

Los derechos sobre Joselu Mato pertenecen ya al Real Madrid, aunque los días del gallego en el club de Chamartín están contados. La entidad que preside Florentino Pérez ha abonado al Espanyol los 1,5 millones de euros que estipulaba la opción de compra que acordaron ambos clubes el pasado verano cuando pactaron la cesión del delantero. Sin embargo, el traspaso no es más que un mero formulismo destinado a allanar la marcha del internacional español al fútbol catarí.

Aunque el Real Madrid había transmitido a Joselu su deseo de que permaneciese vistiendo la camiseta blanca una temporada más, la aparición de una suculenta oferta al delantero por parte del Al Gharafa, club fundado en 1979 y con sede en Doha, alteró el escenario por completo. Los 8,5 millones de euros netos que puso sobre la mesa el Al Gharafa como salario a percibir representaban una propuesta muy seductora para un ariete que tenía el papel de revulsivo en el Real Madrid y que cumplió 34 años el pasado 27 de marzo. De ahí que, tras hablarlo con su familia, el de Silleda decidiese hacer las maletas y poner fin a una breve aunque exitosa estancia en el club de su vida que tuvo su punto culminante con la consecución de la Decimoquinta, preludiada por el doblete que facturó el atacante en la vuelta de semifinales de la Champions frente al Bayern de Múnich.

Sin embargo, para cerrar su marcha a Catar, era necesario que el Al Gharafa llegase a un acuerdo con el Espanyol, club que seguía siendo el dueño de sus derechos. Los pericos tenían tasada su venta al Real Madrid en 1,5 millones de euros, pero Mao Ye Wu, hombre de confianza de Chen Yansheng en el Espanyol, se apresuró a recordar que su cláusula de rescisión para otros clubes era sensiblemente superior. «Tiene otra cláusula si se quiere a ir a otro equipo mucho más alta», apuntó el dirigente tras recordar que el delantero tenía «un año más de contrato» siempre que el Real Madrid no ejecutase la opción de compra de la que disponía. «Tiene hasta el 30 de junio, a no ser que nos diga que no la quiere ejercer», agregó.

Es en esta coyuntura cuando el Real Madrid ha entrado en acción para hacerle un favor a Joselu, un futbolista que se ha ganado el aprecio del club con la absoluta profesionalidad de la que ha hecho gala a lo largo de la última temporada y ofreciendo un rendimiento por encima de las expectativas: dieciocho goles y tres asistencias en poco más de 2.000 minutos sobre el césped. Tras pagar los 1,5 millones de euros que le costaba el pase de Joselu, el club de Chamartín lo traspasará por la misma cantidad al Al Gharafa a partir del 1 de julio, momento en el que se abre el mercado. Allí, Joselu, embarcado actualmente en la Eurocopa con la selección española y que había escuchado también cantos de sirena procedentes de Arabia Saudí, iniciará una nueva aventura profesional con un contrato de dos años que podría extenderse otro más.