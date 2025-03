El psicólogo de la selección española de fútbol es uno más en el césped mientras el grupo respira aire campestre en Donaueschingen, al lado de ... una granja donde el propietario trata de salir de su vivienda con una furgoneta en un espacio acordonado por los visitantes de la Eurocopa. Javier López Vallejo (Pamplona, 48 años) también es uno más en cada conferencia de prensa que ofrece el seleccionador, Luis de la Fuente, sentado estratégicamente al fondo de la sala. Fue portero de Osasuna en los noventa y hoy analiza, escruta y define el comportamiento del técnico, el tipo de preguntas, el sentido de sus respuestas y todo lo relativo a la salud mental en el equipo español. López Vallejo habla con este periódico antes del debut de España ante Croacia el sábado en Berlín (18:00 horas).

-¿Cómo llegó a este puesto?

-Empecé en la Federación hace seis años con las chicas y hace un par de años en la absoluta con los chicos. Comencé a coordinar el departamento de Psicología en la Federación y hace año y medio, cuando a Luis (De la Fuente) le nombraron seleccionador me llamó para venirme con él. Fue genial.

-¿Cómo fue lo de estudiar psicología?

-Siempre me atrajo y empecé a estudiar cuando jugaba en Osasuna. Me acuerdo que en Pamplona no había todavía la carrera de psicología, y tuve que empezar psicopedagogía. Luego me fichó el Villarreal y ahí me matriculé en psicología en Castellón. Me saqué la carrera en Castellón mientras jugaba al fútbol.

-¿En qué consiste básicamente tu función en la selección?

-Me ocupo sobre todo de dos vertientes, una con el seleccionador y otra con los jugadores. Estoy más tiempo, obviamente, con el seleccionador y el cuerpo técnico que con los jugadores, a los que solo tenemos durante una semana y media durante un mes y medio o dos meses, y ahora en un período más largo en esta Eurocopa. Básicamente con el seleccionador mi trabajo consiste en generar estabilidad emocional. La tarea de un entrenador es la de tomar muchas decisiones en muy poco tiempo, con no toda la información y bajo presión. De alguna manera le ayudo a que tenga toda la información y que elija lo mejor posible o por lo menos que se arrepienta lo menos posible.

-¿Cómo influye en su trabajo esa ausencia de tiempo con los futbolistas?

-Una de mis funciones es preparar las charlas tácticas. El contexto de la selección es muy diferente a un club porque aquí no tenemos tiempo apenas para trabajar comportamientos tácticos, con lo cual las charlas todavía cobran más importancia. Es el único recurso que tenemos para que ellos automaticen ciertos comportamientos tácticos y los reproduzcan en el campo. O sea, que el trabajo del staff tiene que ser apresurado, entre comillas, y el de los jugadores también.

-Es un psicólogo que tiene que hacer deprisa su trabajo. Suena extraño.

-Tenemos tiempo entre las concentraciones para preparar todas las charlas que vamos a dar a los jugadores. Y preparar el mensaje que queremos transmitir. Intento ayudar al cuerpo técnico en todos aquellos componentes y variables psicológicas que creo que necesitan los jugadores.

-¿Y qué es lo que más necesitan los futbolistas de una selección?

-Realmente depende mucho del contexto que rodea en ese momento al partido, a los jugadores. Lo chulo y lo difícil a la vez es que el fútbol en la selección es muy dinámico y va constantemente cambiando. Por lo tanto las necesidades van cambiando y tenemos que adaptarnos a lo que necesitan los jugadores.

-Por lo que dice, ¿está mucho más tiempo ocupado del seleccionador que de los jugadores?

-Con el seleccionador estoy durante la concentración y todo el espacio entre concentraciones. Cuando no tenemos a los jugadores, me ocupo más del cuerpo técnico, de las funciones de cada uno, de su estabilidad emocional.

-Mentalmente, ¿cuál es el déficit o la carencia que afecta a los futbolistas? ¿El estrés, la ansiedad, la frustración?

Depende de cada jugador. Está claro que al nivel que estamos son jugadores que ya han demostrado que son capaces de aguantar la presión. Pero si se trata de optimizar el rendimiento, y yo creo que la psicología impregna todos los aspectos del fútbol, entonces se trata de qué manera podemos ayudar a cada uno de los jugadores a nivel individual y a nivel colectivo.

-¿Cómo se consigue optimizar el rendimiento?

-Depende mucho de los momentos. Hay que ver qué necesita, de dónde venimos y qué tenemos en ese contexto que es tan variable. Se trata de acertar si es a nivel colectivo y qué variables podemos manipular para dar esa charla o ese mensaje. Es ver que queremos del entrenador o quien tenga que dar la charla a los jugadores.

-¿Puede explicar cómo se preparan esas charlas?

-Hay muchos tipos de charlas. Una estándar debe tener claro el objetivo. Qué queremos transmitir. Hay un flujo de trabajo previo con los analistas del cuerpo técnico y hemos de definir si es una charla más táctica o más emocional. O es una charla en la que creemos que hay que trabajar más la confianza, pues ya es una charla muy diferente, hay que manipular otra variable para aumentar el nivel de activación.

-¿Cómo es Luis de la Fuente desde su óptica?

-No habrá un entrenador que tenga más experiencia en un contexto de selección que Luis. Lleva tantos años y ha conseguido tantos éxitos... Tiene ciertas habilidades muy potentes. A nosotros como cuerpo técnico nos exprime, pero de alguna manera sabe delegar también y tiene la habilidad para dar espacio a cada uno y que cada uno de nosotros nos sintamos importantes y validados. Traducido al grupo de jugadores es muy parecido. Él lidera desde el compromiso, la obligación y el convencimiento donde el jugador elige comprometerse con aquello que nosotros les damos y que realmente ellos sienten que somos útiles para que ganen.

-¿Hay más dedicación con los suplentes a nivel mental?

-Hay más trabajo a nivel mental con los suplentes en un trayecto un poco más largo. Ese desgaste emocional de los suplentes es menor en una Eurocopa como esta que afrontamos o en un Mundial, torneos donde jugamos más partidos o donde los roles ya están más definidos. En general con los suplentes tienes que intervenir más a nivel mental.

-¿Hay un patrón común para los futbolistas?

-Cada uno es absolutamente distinto. Había una frase de Vicente del Bosque, que decía que no hay nada más injusto que tratar a todos de la misma manera. En psicología realmente es así. Es como cada cual con el café, cada uno tiene unas necesidades que son muy diferentes. Esas necesidades son las que a nosotros nos ayudan para poder intervenir y cubrirlas.

-Sin querer personalizar, es público que Morata ha reconocido en entrevistas que tuvo fases de decaimiento mental y otras en las que estaba más eufórico. ¿Es un caso habitual o especial?

-Son personas que juegan al fútbol. El caso de un delantero es parecido al de un portero, máxima exigencia mental donde la consecuencia del error está tan penalizada. Son puestos todavía con más recursos y habilidades psicológicas. Obviamente Álvaro ha demostrado con su trayectoria que no solo es un grandísimo jugador, sino que ha sabido superar y que tiene muchísimo mérito. Como persona es magnífico y como capitán para nosotros es muy muy importante.

-¿Cuánto le ayuda en su labor el hecho de haber sido futbolista?

-Creo que es importante. Seguramente no es necesario, pero a mí me ayuda mucho. Identifico antes muchas de las situaciones que ellos han pasado. Yo ya las he vivido. Identifico el problema y la solución. Bueno, con la solución intento no etiquetar porque aquello que me sirvió a mí es muy probable que no le sirva a otro, porque tendrá otras necesidades diferentes. Ese ojo de experto sí te ayuda a identificar más rápido.

-¿Quién es el jugador más fuerte mentalmente de la selección?

-La gente que viene a la selección, no sé si de manera innata o aprendida, ya poseen recursos psicológicos y mentales muy grandes para soportar mentalmente situaciones que al resto de la población le cuestan. Ya tienen una base, son privilegiados.

-¿Cuál es el mayor problema de un internacional español y cuál es su mayor virtud desde el punto de vista mental?

-Nuestros jugadores están mentalmente muy preparados. En la competición saben sacar su mejor versión. Y aquí tenemos algo muy importante y es que se prioriza el colectivo. Son jugadores que a pesar de tener una gran trayectoria individual, son capaces de poner su calidad al servicio del equipo.

-Usted ayuda a los demás. ¿Quién ayuda al psicólogo?

-Está bien la pregunta, ja, ja, ja. Yo suelo acudir al psicólogo de una manera frecuente. A mí me parece algo maravilloso y sirve para autoconocerse.

-¿El estrés es el mal de nuestros días?

-Por lo menos sí para aprovechar y disfrutar del momento. Cada vez se ven más cuadros de ansiedad. Estamos más preocupados de recordar las cosas pasadas y de proyectar las futuras y disfrutar menos de lo que realmente es lo único que tenemos, que es el presente. Todo lo que nos rodea en la sociedad nos está limitando para poder disfrutar de eso.