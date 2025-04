Iniesta: «La selección da buena sensación y lleva una línea magnífica»

Andrés Iniesta visitó ayer en Albacete junto a su familia la escultura de bronce dedicada a su histórico gol ante Países Bajos que dio en ... 2010 el primer y único Mundial de fútbol masculino con que cuenta España. La pieza, a tamaño real, que se levanta junto al estadio Carlos Belmonte, inmortaliza el momento del golpeo del balón. «Estoy muy agradecido por este reconocimiento que no solo es un homenaje a mí sino a un momento importante del fútbol español», indicó Iniesta, quien reconoció que se acuerda de aquel disparo «con mucha ilusión y especialmente en situaciones como la actual, que hay Eurocopa o cuando se disputa una competición de selecciones».

El exbarcelonista indicó que «la selección lleva una línea magnífica en la Eurocopa y las sensaciones son buenísimas y, aunque Alemania es un hueso duro, España tiene muchas opciones de ganar». «Cada uno somos distintos», respondió cuando fue preguntado por otros futbolistas de la selección que tengan un perfil parecido al suyo. «Hay mucha calidad en España, con jugadores muy jóvenes que lo demuestran, con lo que el futuro de la selección está muy bien guardado y ojalá este nivel de juego se vea con algún título más, que sería fantástico», añadió.

En cuanto a su futuro profesional una vez finalizada la temporada con el Emirates, el futbolista albaceteño nacido en el pequeño pueblo de Fuentealbilla declaró: «Aún no sé qué haré, si seguir jugando o no al fútbol, pero pronto tomaré una decisión». En este punto reconoció que le gustaría volver a vestir la camiseta blanca del Albacete Balompié, en cuya cantera se formó antes de fichar por el Barcelona, aunque añadió que «muchas veces las circunstancias del fútbol no permiten que se puedan dar estas situaciones». «Si voy a un equipo es para estar al cien por cien y le tengo mucho respeto al Albacete como para estar aquí pasando el tiempo», apuntó.

'Iniesta Eterno'

La escultura que el futbolista y su familia visitaron lleva por título 'Iniesta Eterno' y es obra del artista Javier Molina, que la elaboró por encargo de la Fundación Soliss para ser colocada junto al estadio del Albacete Balompié. Según este escultor, «ha sido un desafío y un privilegio capturar no solo la figura de Andrés sino el espíritu de aquel momento tan especial para todos los españoles y la obra final refleja meses de dedicación y un profundo respeto por la carrera de Iniesta».