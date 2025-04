La importancia de llamarse Fabián: «Nunca he pensado que el nombre me perjudique»

Fabián tiene trabajo después de la goleada de la selección española a Croacia, un 3-0 deslumbrante con un gol suyo de autor por ... habilidad y potencia. A reclamo de Rodrigo, el ideólogo de este equipo por influencia y carácter, todos los jugadores se desplazan hacia el fondo del estadio Olímpico, en la puerta de entrada del maratón, para saludar y agradecer a los aficionados españoles que, en minoría, animaron y poblaron esa zona.

El centrocampista del PSG también tiene que recoger el premio que lo ensalza en este inicio de la Eurocopa, mejor jugador del partido (MVP) a criterio de la UEFA, aunque el galardón bien se lo podría disputar Carvajal, enorme el madridista ante los croatas. Y, como colofón, Fabián debe acudir a la enorme sala de prensa del Olímpico porque es el protagonista del post y el pueblo solicita sus impresiones.

Antes de comparecer ante la prensa, al sevillano le cae un elogio de su técnico. Luis de la Fuente, que pide perdón por llegar tarde a la rueda de prensa, asegura que «si Fabián no se llamara Fabián, tendría otro reconocimiento por parte de los medios».

Cuando Fabián asoma por el atril, la pregunta le vuela instantánea. Incide en la importancia de llamarse Fabián. «Nunca lo he pensado», contesta el jugador a este medio. «Yo me limito a hacer mi trabajo y de lo que pase fuera no puedo ocuparme. Siempre intento hacerlo lo mejor posible, tanto en mi club (el PSG) como en la selección y para mí representa un orgullo jugar para mi país. Y me gustaría agradecer al míster que piense así sobre mi forma de jugar».

A Fabián le sucede lo que a otros futbolistas que han crecido con Luis de la Fuente. Salió de España para comenzar a brillar y, por ese motivo, su carrera quedó opacada por la lejanía y la falta de visibilidad.

El andaluz había generado todo tipo de expectativas cuando consiguió como alevín un récord de 107 goles en el equipo de su pueblo, Los Palacios, el mismo de Jesús Navas. Empezó en el Betis, siguió en el Nápoles y se consolidó esta temporada en el PSG de Luis Enrique como un pilar del equipo.

Fabián explicaba su gol ante Croacia con el acento andaluz bien marcado, pese a los años de estancia en el extranjero. «Fue un buen pase de Pedri, creo que recorté a Brozovic, hice un tiro que pasó bajo las piernas de alguien y acabó en gol. A De la Fuente le gusta que acabemos siempre las jugadas, y eso hice».

Fabián también se ha aprendido el mantra que domina la convivencia de la selección española con Luis de la Fuente. Equipo, grupo, por encima de todo. «Era muy importante empezar con una victoria porque da tranquilidad. Y siempre lo hemos dicho, es el éxito del equipo. No sé si ahora somos favoritas o no, pero vamos a luchar hasta el final», aseguró el andaluz.

El jugador del PSG destacó el factor que, según él, fue la clave de la victoria: «Realizamos una gran presión arriba. Esta era la única manera de ganar el partido, robar la pelota cerca del área. Ellos tienen una gran calidad y da igual si ha habido más o menos posesión, lo que cuentan son los goles».