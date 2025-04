Morata marca, despeja sus fantasmas y quita importancia a sus molestias: «Estaré listo contra Italia»

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Berlín Sábado, 15 de junio 2024, 18:57 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

No hay jugador con más presión sobre sus espaldas en la selección de España que Álvaro Morata (Madrid, 31 años). Siempre está en entredicho pese a que se ha convertido en el cuarto goleador histórico de la selección y ha igualado con Borja Mayoral al frente de la clasificación de goleadores españoles en la Liga con 15 cada uno, aunque con el colchonero sin marcar penaltis.

Morata encendió las alarmas porque llegó a la Eurocopa con apenas goles desde marzo, uno con su equipo y el otro en el último amistoso antes de pisar Italia. «Ha metido quince tantos. Es un goleador solvente. Hay que ponerle en valor. Es el cuarto goleador de la historia de la selección. Que nadie se olvide. Para nosotros es de total y absoluta garantía», le reafirmó el seleccionador el pasado martes ante este periódico. Muchos pensaban que había llegado el momento del realista Oyarzabal, reivindicado con sus cuatro goles en los dos últimos amistosos.

De la Fuente ha mantenido su apuesta por él. Y el jugador del Atlético ha respondido de la manera en la que lo suelen hacer los grandes delanteros, con un gol. El más importante de todos porque es el que abrió el camino al triunfo de La Roja ante Croacia.

Fabián le mandó un pase interior perfecto. «Sabía que si los extremos rompían 'Fabi' iba a ver un carril por el medio para ese pase. Así ha sido». Se presentó ante Livakovic y le batió con frialdad. Muy tranquilo ante los medios, quiso reivindicar al asistente. «Fabián es un jugador muy bueno y luego ha metido un golazo».

Pudo haber marcado otra diana antes, pero desperdició la ocasión. «El campo estaba un poco seco y no me ha pillado el bote», lamentó.

Morata siempre se presenta a su cita con el gol en las Eurocopas. Lleva ya siete dianas. Nadie en España ha logrado tantas. Le siguen Fernando Torres con cinco y Villa con cuatro.

Su clasificación es otra. El gol de ayer le aupa al tercer puesto en tantos en la historia de la competición. Solo le superan Cristiano Ronaldo (14) y Platini (9). Ya tiene los mismos que Griezmann y Alan Shearer.

Molestias

En la concentración de la Selva Negra Morata dejó claro que hay cuestiones que le atormentan. «Mis hijos no entienden por qué hay mucha gente que tiene mucha rabia hacia su padre», protestó dolido. Ayer les dedicó el gol a sus cuatro descendientes.

Pero fue más allá cuando lanzó un mensaje dolido al Atlético de Madrid. «Me imagino que lo que sale en prensa es lo que han hablado ellos (en referencia a los dirigentes del club rojiblanco). Yo no he hablado con nadie. Si leo que el Atleti quiere fichar a ocho delanteros me imagino que es porque no soy la prioridad del club». Y fue más allá: «Tengo 31 años, en octubre hago los 32, no me puedo quedar en el Atleti para no jugar».

Morata estaba feliz. España deslumbró en su arranque en el grupo más duro y se convierte en la principal candidata para quedar primera. «Se nota mucho cuando los españoles que tienen ganas de apoyarnos vienen y lo hacen. Gracias de parte de todos a la afición porque era importante empezar así. He visto al equipo bien y hemos apretado a una gran selección arriba. Es lo que tenemos que hacer, ir a por los partidos desde el principio», demandó.

La mala noticia llegó en el segundo tiempo, cuando poco antes del minuto 70 pidió el cambio por molestias. Sintió un golpe en la rodilla izquierda. Se arrojó al suelo, pidió el cambio y se aplicó hielo en la zona en el banquillo. «Ha sido sólo un golpe. Lo que sucede es que cuando tienes un golpe fuerte se te cargan otras partes de la pierna. Se me estaba cargado y lo mejor era salir y que saliera otro compañero», explicó. Abandonó la zona mixta sin cojear y con una sonrisa en la boca. «Ha sido sólo un golpe», insistió antes de montar en el autocar.

Por suerte para España, falsa alarma. Lo mismo sucede con el otro jugador que pidió el cambio, Rodri. «Tenía fatiga. Ha trabajado muchísimo, ha corrido muchísimo y ha pedido el cambio de manera muy inteligente. Queremos dosificar a todos los jugadores para llegar al tramo final de esta competición. Es nuestro objetivo y queremos hacerlo en las mejores condiciones».», tranquilizó el seleccionador. Los dos estarán en condiciones de jugar contra Italia.

Morata llegó con varios fantasmas de preocupaciones asolándole. Los ha despejado todos de un plumazo con ese magnífico gol a la contra. Y de paso ha aumentado su leyenda en la Eurocopa. De la Fuente está convencido de que su firme apuesta por él le va a dar resultados.