Grimaldo: «Me ha sorprendido el nivel de jerarquía de Morata»

Alejandro Grimaldo (Valencia, 28 años) llegaba a la Eurocopa 2024 con la aureola de futbolista importante, titular en el Bayer Leverkusen campeón de Alemania, ... lateral deslumbrante, buen pasador, gran lanzador de faltas, pero se ha encontrado con un Cucurella en gran forma que le ha arrebatado el sitio en la banda izquierda. Dice Grimaldo que «no se esperaba» no ser titular en la Eurocopa y que le ha sorprendido «el nivel de jerarquía de Morata como capitán».

«Cucurella y yo somos dos amigos en el equipo, ocupamos la misma posición pero nos llevamos muy bien -cuenta en rueda de prensa Grimaldo-. Él ha hecho dos grandes partidos, yo también ante Albania, y los dos queremos ayudar al equipo, para eso hemos venido. Él está en su club, yo en el mío, pero aquí tenemos el mismo objetivo. No somos rivales, sino compañeros en una competencia sana, nos llevamos muy bien fuera del campo y decide el míster».

Más de la rivalidad en ese lateral izquierdo, según Grimaldo. «Las diferencias entre nosotros todo el mundo las puede ver. Cucurella es más defensivo, ha jugado de central izquierdo en el Chelsea, yo soy más ofensivo, tenemos un perfil diferente que puede ayudar en distintas fases del partido. ¿No ser titular? La situación es diferente, no la esperaba, pero me he adaptado bien, bromeamos pese a que no jugamos».

A Grimaldo le ha llamado la atención el liderazgo de Morata como capitán en el equipo. «Tiene una nivel de jerarquía muy potente, es un capitán increíble, me ha sorprendido positivamente con las charlas que da antes de los partidos, los consejos, cómo activa al grupo, la gente sale enchufada».

El seleccionador español quiere que los jugadores lleguen frescos a los partidos, y para eso relaja las últimas sesiones de entrenamientos previas a los mismos. «Sabemos que es un todo o nada, no se permite ningún fallo. La presión siempre es la misma con esta camiseta, salimos a ganar», dice Grimaldo sobre el duelo ante Georgia.

El fútbol y los pronósticos cambian según sopla el viento de los resultados. «Hace un mes no éramos ni candidatos, y ahora decís que somos favoritos. No queremos una presión extra encima, hemos venido a ganar la Eurocopa, pero partido a partido seguro que llegarán las alegrías».